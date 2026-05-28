La Hacienda de Gipuzkoa advierte de un intento de fraude a través de un mensaje SMS
La Hacienda de Gipuzkoa ha advertido de un intento de fraude a través de un mensaje SMS en el que el emisor se hace pasar por la Agencia Tributaria y comunica al destinatario la necesidad de devolver una suma de dinero tras su última declaración de la renta a través de un enlace fraudulento.
La Hacienda de Gipuzkoa ha recordado este jueves en un comunicado que no realiza notificaciones de este tipo vía SMS ni solicita información confidencial ni números de cuenta o de tarjeta de los contribuyentes a través de este canal.
Además, recomienda que ante cualquier sospecha se contacte con la Hacienda Foral para realizar las comprobaciones oportunas y que no se acceda en ningún momento a los enlaces que pudieran incluirse en estos SMS.
La Hacienda Foral de Gipuzkoa ha anunciado que impulsará todas las medidas necesarias para perseguir este tipo de intentos de fraude.
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