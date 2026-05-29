Galán (Iberdrola) ve "imprescindible" aumentar las inversiones de redes en la nueva era de la electricidad

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, considera "imprescindible" aumentar las inversiones en redes eléctricas en esta "nueva era de la electricidad", que la empresa afronta desde una "posición de liderazgo en el sector" que estima les permitirá un "crecimiento imparable" después de décadas de estancamiento de la demanda eléctrica.

"Hoy ya tenemos situaciones en las que no podemos suministrar la energía que nos demandan nuestros clientes por restricciones regulatorias a una mayor inversión en infraestructuras eléctricas", ha señalado Galán en su intervención en la junta de accionistas de la compañía celebrada este viernes en Bilbao.

El presidente de Iberdrola ha señalado que la Agencia Internacional de la Energía estima "aumentos de más del 50 % en todos los usos" de la electricidad.

En el turno de preguntas, un representante del sindicato ELA ha criticado la pérdida de poder adquisitivo de la plantilla y la postura de la empresa, que, tras 16 meses de negociación del nuevo convenio colectivo, "no puede ser más regresiva".

Asimismo, ha considerado que este empeoramiento de las condiciones de la plantilla se contrapone con la buena marcha de la empresa, lo que genera un malestar que ha desembocado en una movilización.

El año pasado se convocó la primera huelga estatal en la empresa y este viernes se desarrolla otra en País Vasco, Navarra y Galicia, según ha apuntado.

En Bilbao, trabajadores y trabajadoras de Iberdrola han exigido frente a la sede de la compañía una negociación que garantice el IPC y han denunciado que “ni siquiera se respetan los acuerdos interconfederales de negociación colectiva”.

Las protestas se han venido desarrollando a lo largo de toda la semana frente a la sede, en forma de concentración en la Plaza Euskadi, y han culminado con una manifestación este viernes en la que han participado las secciones sindicales CCOO Industria, UGT FICA y ELA y que han secundado cientos de trabajadores.