Irango gatazka gogor jotzen ari da eraikuntza eta industria ez-metalikoa
Adegik aurkeztutako txostenaren arabera, eragina bereziki handia da eraikuntzan: sektoreko enpresen % 78k adierazi dute gatazkak eragin handia edo oso handia izan duela haien jardueran.
Irango gatazkak eta, oro har, nazioarteko testuinguru geopolitikoaren ezegonkortasunak kezka handia eragin dute enpresen artean. Gipuzkoako enpresarien elkarte Adegik egindako azterlan baten arabera, enpresen % 29,6k uste dute egoerak eragin handia edo oso handia duela beren jardueran; beste % 41,5ek, berriz, eragina ertaina dela adierazi dute.
Hala ere, eragina ez da sektore guztietan berdina. Eraikuntza da kaltetuenetako bat: sektore horretako enpresen % 78k adierazi dute gatazkak eragin handia edo oso handia izan duela haien jardueran.
Industria ez-metalikoa, bereziki kolpatua
Industria sektorean, enpresen % 34k nabarmendu dute eragina handia dela. Zenbait azpisektoretan, ordea, datuak are larriagoak dira. Industria ez-metalikoan, esaterako, enpresen % 75ek diote egoerak kalte handia eragin diela.
Zerbitzuen sektoreak, berriz, erresilientzia handiagoa erakutsi du: enpresen % 15,5ek soilik adierazi dute eragina handia edo oso handia dela.
Adegiren txostenaren arabera, gerrak lau faktore nagusiren bidez baldintzatzen du enpresen jarduera. Lehenik, lehengaien eta horniduren kostuen garestitzea dago; enpresen % 60,5i eragiten die, eta eraikuntzan eragina erabatekoa da, enpresa guztiek pairatzen baitute.
Bigarrenik, merkatuen ziurgabetasunak eragiten die enpresen %44ri. Hirugarrenik, energiaren kostuen igoerak %39,5i egiten die kalte.
Laugarren faktore nagusia eskariarena da: enpresen % 34,5ek dagoeneko nabaritu dute bezeroen eskaria jaitsi egin dela edo aldatu egin dela.
Zuzeneko kostuez gain, bestelako ondorioak ere agertu dira. Enpresen % 24k hornidura arazoak dituzte; % 19k nazioarteko garraioarekin lotutako zailtasunak aipatu dituzte; eta % 18k inbertsio proiektuak atzeratu edo bertan behera utzi behar izan dituzte. Neurri txikiagoan bada ere, finantzaketa kostuen igoera eta finantza ezegonkortasuna ere nabarmendu dituzte.
