Irango gatazka gogor jotzen ari da eraikuntza eta industria ez-metalikoa

Adegik aurkeztutako txostenaren arabera, eragina bereziki handia da eraikuntzan: sektoreko enpresen % 78k adierazi dute gatazkak eragin handia edo oso handia izan duela haien jardueran.

Donostiako etxebizitza-bloke bat, eraikitzeko prozesuan: Argazkia: EFE

Donostiako etxebizitza-bloke bat, eraikitzeko prozesuan: Argazkia: EFE

Irango gatazkak eta, oro har, nazioarteko testuinguru geopolitikoaren ezegonkortasunak kezka handia eragin dute enpresen artean. Gipuzkoako enpresarien elkarte Adegik egindako azterlan baten arabera, enpresen % 29,6k uste dute egoerak eragin handia edo oso handia duela beren jardueran; beste % 41,5ek, berriz, eragina ertaina dela adierazi dute.

Hala ere, eragina ez da sektore guztietan berdina. Eraikuntza da kaltetuenetako bat: sektore horretako enpresen % 78k adierazi dute gatazkak eragin handia edo oso handia izan duela haien jardueran.

Industria ez-metalikoa, bereziki kolpatua

Industria sektorean, enpresen % 34k nabarmendu dute eragina handia dela. Zenbait azpisektoretan, ordea, datuak are larriagoak dira. Industria ez-metalikoan, esaterako, enpresen % 75ek diote egoerak kalte handia eragin diela.

Zerbitzuen sektoreak, berriz, erresilientzia handiagoa erakutsi du: enpresen % 15,5ek soilik adierazi dute eragina handia edo oso handia dela.

Adegiren txostenaren arabera, gerrak lau faktore nagusiren bidez baldintzatzen du enpresen jarduera. Lehenik, lehengaien eta horniduren kostuen garestitzea dago; enpresen % 60,5i eragiten die, eta eraikuntzan eragina erabatekoa da, enpresa guztiek pairatzen baitute.

Bigarrenik, merkatuen ziurgabetasunak eragiten die enpresen %44ri. Hirugarrenik, energiaren kostuen igoerak %39,5i egiten die kalte.

Laugarren faktore nagusia eskariarena da: enpresen % 34,5ek dagoeneko nabaritu dute bezeroen eskaria jaitsi egin dela edo aldatu egin dela.

Zuzeneko kostuez gain, bestelako ondorioak ere agertu dira. Enpresen % 24k hornidura arazoak dituzte; % 19k nazioarteko garraioarekin lotutako zailtasunak aipatu dituzte; eta % 18k inbertsio proiektuak atzeratu edo bertan behera utzi behar izan dituzte. Neurri txikiagoan bada ere, finantzaketa kostuen igoera eta finantza ezegonkortasuna ere nabarmendu dituzte.

Iran Adegi Ekonomia

