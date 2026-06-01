Konkurtso-administratzaileak adierazi du Tubos Reunidos osorik salbatzen saiatuko dela, ez zatika
Era berean, enplegu-erregulazioko espedientea bertan behera utzi duela iragarri du, eta, horrela, Amurrioko lantegiko ia 900 langileak mantenduko ditu, baita udara arteko soldatak bermatu ere.
Tubos Reunidosen konkurtso-administratzaileak etorkizunerako bideragarritasuna emango dion bazkide inbertitzaile bat aurkitzeko lanean dihardu, baina azaldu du gaur egun ez dagoela eskaintza irmorik. Halaber, enpresa "osorik" salbatzen saiatuko dela ziurtatu du, zatika saldu behar izan gabe.
Astelehen honetan konkurtso-administratzailea, PKF Attest, Amurrioko lantegiko sindikatuekin bildu da. Arabako fabrika taldeko handiena da, 870 langilerekin, eta gaur arratsaldean beste bilera bat izango du Trapagarango lantegiko batzordearekin.
Bestalde, konkurtso-administratzaileak iragarri du ez dela enplegu-erregulazioko espedientea (EEE) aplikatuko, eta, beraz, ez dira espedientean aurreikusitako 190 kaleratzeak egingo urte eta erdiko epean.
Era berean, uda arte langileen soldatei aurre egiteko kutxan dirua dagoela adierazi du, normaltasunez lan egiten jarraitzen bada eta nominak ordaintzeko diru-sarrerak sortzen badira.
Sindikatuek adierazi dutenez, administratzailearen erabaki horren ondoren, erregulazio espedientearen aurkako demanda kenduko dute, eta, beraz, uztailaren 7an Euskadiko Auzitegi Nagusian horri lotuta aurreikusitako epaiketa ez da egingo.
Zuzendaritzak aurkeztutako bideragarritasun-planean jasotako beste puntu bat ere ez da aplikatuko, Amurrioko lantegiko altzairutegia ixtea, alegia.
Zure interesekoa izan daiteke
Medikuen sindikatuek ekainaren 15etik 19rako lanuzteari eutsi diote
Goizean bildu dira Osasun Ministerioko arduradunekin, baina ez dute akordioa ixtea lortu. Sindikatuek salatu dute Monica Garciak zuzentzen duen ministerioak ez duela akordiorako borondaterik.
Euskadik 500 milioi euroko mailegua sinatu du Osakidetzako ospitale eta osasun-etxeen sarea berritu eta indartzeko
Besteak beste, Basurtuko,Galdakaoko, Donostiako, Gurutzetako eta Txagorritxuko ospitaleak handitu, modernizatu eta eraberrituko dituzte, bai eta (2025 eta 2032 bitartean) hogeitik gora osasun-etxe eraiki ere; tartean, Durangoko Bereizmen Handiko Zentroa.
Gaurtik aurrera, garbiketa-zerbitzua indartuko dute Gasteizko auzo guztietan, baliabide gehiagorekin eta makineria berrituta
Acciona enpresari esleitutako kontratu berriak 382 milioi euro inguruko zenbatekoa du, eta datozen hamar urteetarako izango da.
Tubos Reunidosko sindikatuak konkurtso-administratzailearekin bilduko dira, lehen aldiz
Goizean bilera egingo da Trapagarango plantan, eta, arratsaldean, Amurriokoan.
Albiste izango dira: Medikuen grebari buruzko bilera erabakigarria, hondartza denboraldia hastear eta Errenteriako Udalaren agerraldia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Osasun Ministerioa eta Medikuen Greba Batzordea gaur bilduko dira, jarrerak gerturatzeko asmoarekin
Batzordeak ekainaren 15a eta 19a bitarterako deitutako grebari eutsi dio, eta esan du bilera horiek “nekez” aldatuko dutela mobilizazioen egutegia.
Argiaren eta gasaren BEZa % 21ekoa da berriro gaurtik aurrera
Espainiako Gobernuak beherapen fiskala ezarri zuen martxoan, Irango gerra dela eta. Gaur amaitu da argindarraren eta gasaren beherapena, baina erregaien gaineko neurri fiskalak eta Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren gaineko Zergarenak ekainaren 30era arte egongo dira indarrean.
EHNE-Nafarroak bere exekutiba berritu du eta "5.000 nekazari" dituen sektorea aldarrikatu du
Sindikatu abertzaleak bere antolakuntza eta nekazaritza politikako txostenak onartu ditu VIII. Kongreusan, familia nekazaritza eta abeltzaintza eredu baten defentsa, elikadura subiranotasuna eta ustiategien tamaina eta laguntza publikoen banaketa mugatzeko beharra berretsiz.
LABek ekainaren 4ko grebari eutsi dio EAEko udaletan, Udalhitzen inguruan akordiorik ez dagoelako
Horrez gain, manifestazioa deitu dute 12:00etatik aurrera, Bilboko erdigunetik abiatuta. Sindikatuak adierazi du alde handiak daudela euskararen normalizazioan eta udal zerbitzuen kudeaketa publikoan, besteak beste.