Tubos Reunidos
Konkurtso-administratzaileak adierazi du Tubos Reunidos osorik salbatzen saiatuko dela, ez zatika

Era berean, enplegu-erregulazioko espedientea bertan behera utzi duela iragarri du, eta, horrela, Amurrioko lantegiko ia 900 langileak mantenduko ditu, baita udara arteko soldatak bermatu ere.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Tubos Reunidosen konkurtso-administratzaileak etorkizunerako bideragarritasuna emango dion bazkide inbertitzaile bat aurkitzeko lanean dihardu, baina azaldu du gaur egun ez dagoela eskaintza irmorik. Halaber, enpresa "osorik" salbatzen saiatuko dela ziurtatu du, zatika saldu behar izan gabe.

Astelehen honetan konkurtso-administratzailea, PKF Attest, Amurrioko lantegiko sindikatuekin bildu da. Arabako fabrika taldeko handiena da, 870 langilerekin, eta gaur arratsaldean beste bilera bat izango du Trapagarango lantegiko batzordearekin.

Bestalde, konkurtso-administratzaileak iragarri du ez dela enplegu-erregulazioko espedientea (EEE) aplikatuko, eta, beraz, ez dira espedientean aurreikusitako 190 kaleratzeak egingo urte eta erdiko epean.

Era berean, uda arte langileen soldatei aurre egiteko kutxan dirua dagoela adierazi du, normaltasunez lan egiten jarraitzen bada eta nominak ordaintzeko diru-sarrerak sortzen badira.

Sindikatuek adierazi dutenez, administratzailearen erabaki horren ondoren, erregulazio espedientearen aurkako demanda kenduko dute, eta, beraz, uztailaren 7an Euskadiko Auzitegi Nagusian horri lotuta aurreikusitako epaiketa ez da egingo.

Zuzendaritzak aurkeztutako bideragarritasun-planean jasotako beste puntu bat ere ez da aplikatuko, Amurrioko lantegiko altzairutegia ixtea, alegia.

