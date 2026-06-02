Dimiten la directora médica y una de las subdirectoras médicas del Hospital Universitario de Cruces

En plena tensión por las movilizaciones del colectivo médico, la directora médica del Hospital Universitario de Cruces, Irama Villar Gómez, y una de las subdirectoras médicas del complejo hospitalario han presentado su dimisión. Según ha podido saber EITB, ambas comunicaron su decisión a Osakidetza el pasado viernes.

Villar Gómez había sido nombrada directora médica de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces en septiembre del pasado año.

Las renuncias se producen en un contexto marcado por las protestas y jornadas de huelga convocadas por el colectivo médico contra el borrador del nuevo Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Los facultativos consideran que el texto no responde a las reivindicaciones históricas de la profesión y reclaman un marco normativo específico que reconozca las particularidades de la labor médica y el nivel de responsabilidad que conlleva.

La reunión celebrada este martes entre el Ministerio y los representantes de los médicos concluyó sin acuerdo. Tras el encuentro, los seis sindicatos convocantes confirmaron que mantienen las jornadas de huelga prevista para junio, la quinta convocatoria de paros en lo que va de año.