Lufthansak urrira arteko 20.000 hegaldi bertan behera utzi ditu, erregaia aurrezteko
Lufthansa taldeak jakinarazi duenez, neurriak 40.000 tona keroseno aurreztea ekarriko du. Izan ere, Irango gerra hasi zenetik bikoiztu egin da erregai horren prezioa.
Lufthansa Taldeak urrira arte 20.000 hegaldi utziko ditu bertan behera, Irango gerrak eragindako energiaren prezioaren igoerari eta eskasiaren aurrean erregaia aurrezteko.
Ormuzko itsasartearen itxierak eragindako erregaien garestitzea tarteko, Lufthansa taldeak Cityline filiala ixtea erabaki du. Hain zuzen ere, bertan behera utzi dituen hegaldi gehienak aerolinea horri lotutakoak dira, eta Frankfurt eta Municheko aireportuetakoak.
Lufthansa Taldearen arabera, datozen asteetarako erregai hornidura ziurtatuta dago eta udarako aurreikusitako gainerako hegaldiei eustea espero du.
Aitzitik, Lufthansa taldeak (Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, Eurowings eta ITA Airways) hegaldi gehiago eskainiko ditu Zurich, Viena eta Bruselara.
Halaber, Lufthansak Frankfurt, Munich, Zurich, Viena, Brusela eta Erromako aireportuetako hegaldien eskaintza optimizatu nahi du udari begira.
Horrez gain, Lufthansak epe ertaineko (datozen hilabeteetarako) hegaldien plangintza berrikusiko du.
