ETXEBIZITZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Babestutako alokairuko etxebizitza eskuratzeko gehienezko diru-sarrera  46.463 euroraino igoko da

Eusko Jaurlaritzak etxebizitzaren arloko "ezkutu soziala" onartuko du bihar,  Premiazko Neurriei buruzko Dekretuarekin. Besteak beste, jabeek jasoko duten kanona 700 eurokoa izango da, eta gune tentsionatuetan handiagoa izango da. 

Artxiboko irudia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak Etxebizitzaren arloko premiazko neurriei buruzko dekretua onartuko du bihar. Arau horrek bizitegi-larrialdiari aurre egiteko Euskadiren "ezkutu soziala indartuko" du, eta alokairu bila dabiltzanei etxebizitza eskuragarria lortzeko "programak hobetzea lehenesten du". 

Hala jakinarazi du Denis Itsaso Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburua, gaur egin duen agerraldian. Esan duenez, dekretuak indarrean dauden hamabi arau aldatzen ditu, "etxebizitzaren arloko politika publikoak merkatuaren errealitate berrira egokitu daitezen, estaldurak handitu daitezen, tresnak malgutu daitezen eta gaur egun etxebizitza duina eta egokia lortzeko zailtasun handiagoak dituztenei azkarrago eta eraginkorrago erantzun dakien". 

Besteak beste, babestutako alokairuko etxebizitzak eskuratzeko baldintzak aldatuko dira; orain arte, eskatzaileek urtean gehienez ere  21.100 euroko diru-sarrerak izan zitzaketen. Hemendik aurrera, 46.463 euroraino igo da langa hori. "Klase ertainei erantzutea" da helburua, sailburuaren arabera. 

Halaber, euren etxea Bizigune programan alokairuan jartzen duten jabeek kanon handiagoa jasoko dute: orain arte, gehienez ere 675 euro jasotzen zituzten, eta aurrerantzean, 700 euroraino jaso ahal izango dituzte hilean. 

Tentsio handiko eremuetan, Alokairu Merkatuaren Estatistikaren batez besteko prezioaren % 95 jasoko dute. 

Erreferentziako prezioen indizea

Bestalde, Estatuko Aldizkari Ofizialak (BOE) astelehen honetan argitaratu du Bizkai eta Arabarako alokairurako erreferentziazko prezioen indizea ezartzen duen Etxebizitza eta Hiri Agenda Ministerioaren ebazpena. Gipuzkoan, 2025etik daude ezarrita. Tentsio handiko eremu izendatutako udalerri guztietan alokairuaren prezioak "mugatzea" da xedea. 

Hala, bihartik, Etxebizitza Ministerioaren web orrian kontsultagai egongo da prezioen indizea. Etxebizitza baten erreferentziazko kopurua zein den jakiteko, beharrezkoa izango da katastroko erreferentzia edo higiezinaren helbide osoa sartzea galdetegian, beste hainbat daturekin batera. 

Zabaldutako datuen arabera, Bilbon alokairuaren batez besteko prezioa 700-950 euro artekoa da, hilero; Donostian, 822-1.200 eurokoa; eta Gasteizen, 624-813 euro artekoa. 

18:00 - 20:00
Eguneko Titularrak Etxebizitza Eusko Jaurlaritza Gipuzkoa Bizkaia Araba Ekonomia

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gehiago ikusi
X