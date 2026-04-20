VIVIENDA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El umbral para acceder a un alquiler protegido se duplica y supera los 46 000 euros

El decreto de medidas urgentes para la vivienda que aprueba mañana el Gobierno Vasco busca movilizar el mercado del alquiler, para lo que se subirá el canon que reciben los propietarios para incentivar la oferta y, a la vez, se elevan los límites de renta para que más familias y jóvenes puedan acceder a las subvenciones.
vivienda alquiler etxebizitza alokairua efe
Imagen de archivo. Foto: EFE
author image

EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha más que duplicado el umbral máximo de ingresos de las personas que pueden acceder a una vivienda en alquiler protegido del programa Bizigune, al pasar de los 21 100 euros actuales a 46 463.

Esta es una de las medidas que se recogen en el decreto que este martes va a aprobar el Consejo del Gobierno Vasco de modificación urgente de disposiciones reglamentarias en materia de vivienda.

Este decreto modificará doce normativas en vigor para adaptar las políticas públicas de vivienda a la nueva realidad del mercado, ampliar coberturas, flexibilizar instrumentos y ofrecer "respuestas más rápidas y eficaces a quienes hoy tienen más dificultades para acceder a una vivienda digna", ha explicado este lunes el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso.

Además de incrementar el umbral de ingresos, el decreto incrementa el canon que perciben los propietarios de las viviendas que ponen en manos del Gobierno Vasco para su alquiler hasta el 80 % del valor del mercado, con un máximo de 700 euros mensuales.

En los municipios declarados zona tensionada el canon podrá alcanzar el 95 % del precio medio establecido en la estadística oficial del Gobierno Vasco. 

Índice de precios de referencia

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que establece el índice de precios de referencia para Bizkaia y Álava, que se suman así a Gipuzkoa, donde está en vigor desde septiembre de 2025, por lo que la medida se hará efectiva en toda la Comunidad Autónoma Vasca este martes, con el objetivo de "limitar los precios del alquiler en todos los municipios vascos declarados zona tensionada".

Así, desde maána se podrá consultar el rango de precios de referencia aplicable a una vivienda concreta, a través de la página web del Ministerio de Vivienda. Para ello, es necesario introducir la referencia catastral o la dirección completa del inmueble, junto con información adicional como el certificado energético, la planta y el estado de conservación.

Como ejemplos aproximados, en Bilbao los alquileres se sitúan aproximadamente entre los 700 y los 950 euros mensuales, siendo 800 euros el precio más común; en San Sebastián oscilan entre los 822 y los 1200 euros mensuales, siendo 967 euros el precio más común; y en Vitoria-Gasteiz, los alquileres se mueven entre los 624 y los 813 euros mensuales, con 721 euros como precio más habitual.

Titulares de Hoy Vivienda Gobierno Vasco Gipuzkoa Bizkaia Araba-Álava Economía

Te puede interesar

Gasolinera-gasolindegia-erregaia-combustible-petroleo
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El petróleo sube más de un 5 %, hasta los 95 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a fuertes caídas

La subida del precio del Brent en las primeras horas de este lunes se produce después de una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y de recruderse los problemas en el estrecho de Ormuz debido al ataque y captura, por parte de EE.UU., de un carguero iraní de gran tonelaje en el golfo de Omán, cuando trataba de superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos del país asiático.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco ve “cierta comodidad” en la negociación sanitaria y teme consecuencias asistenciales

El consejero de Salud, Alberto Martínez, advierte de las dificultades que genera la situación para pacientes y ciudadanía, y reclama mayor responsabilidad a las partes implicadas. Ha reconocido que no dispone de información ni forma parte activa de la negociación sanitaria en curso, una situación que, según ha advertido, está generando incertidumbre y dificultades tanto para los pacientes como para el sistema asistencial. Martínez ha trasladado esta preocupación en el Consejo Interterritorial y ha apelado a la responsabilidad de las partes implicadas.
Cargar más
Publicidad
X