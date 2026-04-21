Esportazioek behera egin dute Hego Euskal Herrian, energiaren prezioen jaitsierak eta automobilgintzaren eraginak bultzatuta
Euskadik eta Nafarroako kanpo-merkataritzako salmentak murriztu egin dira otsailean, % 5,9 eta % 7,7, hurrenez hurren, urteko kopuru metatuari erreparatuta. Merkataritza-saldoak, ordea, positiboan jarraitzen du bi lurraldeetan.
Esportazioen kopuruak behera egin du Euskadin eta Nafarroan kanpo-merkataritzako azken datuen arabera, batez ere produktu energetikoen salneurrien jaitsierak eta automobilgintzaren bilakaerak eraginda, Eustaten eta Nafarroako Estatistika Institutuaren datuen arabera.
Euskadin, ondasunen esportazioek % 5,9 egin dute behera otsailean, urtearteko datuak alderatuta, 2.528 milioi eurora iritsita. Inportazioek ere egin dute behera (% 4,2). Jaitsiera handiena produktu energetikoen alorrean izan da (% 45,2), eta produktu ez-energetikoak, berriz, egonkorragoak izan dira.
Lurraldez lurralde aztertuta, esportazioek behera egin dute Araban (% 9,1), Bizkaian (% 6,5) eta Gipuzkoan (% 1,8). Hala ere, Euskadiko merkataritza-saldoa positiboa da, 296,2 milioi eurokoa, eta estaldura-tasa % 113,3an kokatu da.
Esportazioak, batik bat, automobilgintzaren sektoreak dakartza, eta “10 pertsona baino gutxiagoko turismoak” eta “ibilgailu automobilen zati eta osagarriak” saltzen dira gehien-gehien. Hala ere, bilakaera ez da homogeneoa izan, lurraldearen eta merkatuaren arabera.
Nafarroan, atzerakada handiagoa izan da urteko metatuarekin alderatuta, esportazioak % 7,7 jaitsi dira, 1.503,9 milioi eurora arte. Inportazioak, berriz, % 1,9 igo dira.
Automobilgintza da berriz ere kanpo-jardueraren ardatz nagusietako bat: turismoen esportazioak % 17 igo dira, baina beste industria-sektore batzuetan jaitsierak izan dira, eta automobilgintza kontuan hartu gabe % 14,1eko beherakada izan da. Nafarroako merkataritza-saldoak positiboa izaten jarraitzen du, baina % 26,4 murriztu da, eta estaldura-tasa % 157,6an kokatu da.
Espainiako Estatuan ere, esportazioek jaitsiera txikia izan dute, Europako kanpo-merkataritzaren moteltze testuinguruan eta energia zein industria sektoreen gorabeheren eraginez.
