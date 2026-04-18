Inbertsioak eskatu dituzte Bilbon eta Gasteizen, osasun publikoa desegin ez dadin

Osasungintza publikoaren aldeko manifestazioa Bilbon
Bilboko manifestazioa
EITB

Osasun publikoaren aldeko 68 erakundek manifestazioak egin dituzte Bilbon eta Gasteizen, EH Bildu, Podemos eta Sumar alderdien eta hainbat sindikaturen babesarekin. Protesta horietan, Alberto Martinez Osasun sailburuaren dimisioa ere eskatu dute.




Eusko Jaurlaritzak "nolabaiteko erosotasuna" ikusten du osasun arloko negoziazioan, eta asistentzian izan dezakeen ondorioen beldur da

Alberto Martínez Osasun sailburuak egoerak paziente eta herritarrentzat sortzen dituen zailtasunez ohartarazi du, eta erantzukizun handiagoa eskatu die inplikatutako aldeei. Onartu du ez duela informaziorik eta ez dela parte hartzen abian dagoen negoziazioan, eta, ohartarazi duenez, egoera hori ziurgabetasuna eta zailtasunak sortzen ari da pazienteentzat eta asistentzia-sistemarentzat. Martinezek kezka hori helarazi du Lurralde arteko Kontseiluan, eta inplikatutako alderdien erantzukizuna eskatu du.

