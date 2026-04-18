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Exigen en Bilbao y Vitoria inversiones que eviten "el desmantelamiento" de la sanidad pública

Osasungintza publikoaren aldeko manifestazioa Bilbon
18:00 - 20:00
Manifestación de Bilbao
Euskaraz irakurri: Inbertsioak eskatu dituzte Bilbon eta Gasteizen, osasun publikoa desegin ez dadin
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EITB

Última actualización

Un total de 68 organizaciones en defensa de la sanidad pública, con el apoyo de sindicatos y partidos como EH Bildu, Podemos y Sumar, se han manifestado este sábado en Bilbao y Vitoria-Gasteiz para exigir inversiones que eviten "el desmantelamiento de Osakidetza" y han reclamado la dimisión del consejero vasco de Salud, Alberto Martínez.


Osakidetza Bilbao Vitoria-Gasteiz Manifestaciones Economía

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Hace  min.

El Gobierno Vasco ve “cierta comodidad” en la negociación sanitaria y teme consecuencias asistenciales

El consejero de Salud, Alberto Martínez, advierte de las dificultades que genera la situación para pacientes y ciudadanía, y reclama mayor responsabilidad a las partes implicadas. Ha reconocido que no dispone de información ni forma parte activa de la negociación sanitaria en curso, una situación que, según ha advertido, está generando incertidumbre y dificultades tanto para los pacientes como para el sistema asistencial. Martínez ha trasladado esta preocupación en el Consejo Interterritorial y ha apelado a la responsabilidad de las partes implicadas.
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