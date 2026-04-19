Zumarragako Ospitaleko medikuek ez dute arratsaldetan aparteko ordurik egingo apirilaren 27tik aurrera 

"Presio-neurri" berri bat da, Medicos Unidos por sus Derechos (MUD) erakundeak sustatua, eta medikuek hilero egiten duten grebari gehitzen zaio, esparru-estatutu bat lortzeko eta, aldi berean, autonomia-erkidegoek jada ezar ditzaketen hobekuntzak egiteko helburuarekin.
osakidetza
Zumarragako Ospitalea. Argazkia: Osakidetza
Agencias | EITB

Zumarragako Ospitaleko (Gipuzkoa) medikuek erabaki dute ez dutela apirilaren 27tik aurrera arratsaldetan aparteko ordurik egingo. Horrela, bat egin dute Donostiako eta Txagorritxuko ospitaleetako sendagileek hartutako neurriarekin astelehenetik aurrera, protesta gisa, ez baitute arratsaldetan ordu estrarik sartuko.

Maiatzean, Bizkaiko ospitaleetako medikuak batuko dira protesta horretara; zehazki, Gurutzetako, Basurtuko, San Eloyko eta Urdulizko sendagileak.

"Presio-neurri" berri bat da, protesta deitu duen erakundeak azaldu duenez, medikuak hilero egiten ari diren greba indartze aldera-edo. 

Osakidetzak jaso du dagoeneko Zumarragako Ospitaleak hartutako erabakiaren berri. Hartara, aipatutako hiru ospitaleetan, sendagileek ez dute aurrerantzean (arratsaldeko txandan) borondatezko aparteko ordurik egingo.

Eusko Jaurlaritzak "nolabaiteko erosotasuna" ikusten du osasun arloko negoziazioan, eta asistentzian izan dezakeen ondorioen beldur da

Alberto Martínez Osasun sailburuak egoerak paziente eta herritarrentzat sortzen dituen zailtasunez ohartarazi du, eta erantzukizun handiagoa eskatu die inplikatutako aldeei. Onartu du ez duela informaziorik eta ez dela parte hartzen abian dagoen negoziazioan, eta, ohartarazi duenez, egoera hori ziurgabetasuna eta zailtasunak sortzen ari da pazienteentzat eta asistentzia-sistemarentzat. Martinezek kezka hori helarazi du Lurralde arteko Kontseiluan, eta inplikatutako alderdien erantzukizuna eskatu du.

