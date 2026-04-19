Los médicos del Hospital de Zumarraga se sumarán el día 27 de abril al cese de la actividad extraordinaria por las tardes

Los médicos del Hospital de Zumarraga, en Gipuzkoa, se sumarán el próximo 27 de abril al cese de la actividad de tarde, después de que este lunes comiencen a adoptar esta medida los facultativos de los Hospitales Donostia y de Álava-Araba, según han informado fuentes del centro hospitalario.



En el mes de mayo, se adherirán a esta protesta los médicos los centros hospitalarios de Bizkaia, en concreto los de Cruces, Basurto, San Eloy y Urduliz.



Esta es una nueva "medida de presión", impulsada por Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), que se añade a la huelga mensual que realizan los facultativos con el objetivo de lograr un estatuto marco y, a la vez, mejoras que las comunidades autónomas puedan implementar ya.



La adopción de esta medida, que supone el cese de las jornadas extraordinarias voluntarias de tarde, conocidas como peonadas, ha sido ya comunicada a Osakidetza. El Hospital de Zumarraga dejará de realizar esta actividad el día 27 coincidiendo con la nueva jornada de huelga.