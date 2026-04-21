Eusko Jaurlaritzak 50 milioi gehiago bideratuko ditu garapen teknologikoaren bidez industria-sarea eraldatzeko programara

Ekialde Hurbileko gatazkari aurre egiteko neurri-sortako Hazitek programetara bideratutako kopurua 169 milioi eurokoa izango da aurrerantzean.

Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak Hazitek programara 50 milioi euro gehiago bideratzea onartu du astearte honetan. Horrela, garapen teknologikoaren bidez euskal industria-sarea eraldatzea helburu duen Hazitek programaren zuzkidura 169 milioi eurora iritsiko da. 

Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak iragarri zuen neurri hori, Ekialde Hurbileko gatazkak ekar zitzakeen ondorioei aurre egiteko Euskadiko industria-ezkutuko lehen neurri sortaren barruan. 

Jaurlaritzak jakinarazi duenez, neurria Industria Babesteko Taldearen bileraren ondoren hartu da, eta 2026ko aurrekontu errekorrari 87 milioi euro gehiago gehitu zaizkio, euskal enpresa txiki eta ertainak eraldatzeko eta dibertsifikatzeko.

Guztira, Eusko Jaurlaritzak 277 milioi euro bideratuko ditu enpresa txiki eta ertainentzako laguntzetara, hau da, 2025ean baino % 51,4 gehiago.

Industria Eusko Jaurlaritza Ekonomia

