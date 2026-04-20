Talgok 756 milioi euroko kontratua sinatu du, Suedian tren flota bat ekoizteko

Kontratu honekin, Talgoren eskaera zorroak 6.500 milioi eurora iritsi da, inoizko gehien.

TALGO
Talgoren fabrika. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Talgo trenak egiten dituen enpresak kontratu bat lortu du Trafikverket Suediako Garraio Administrazio Nazionalarekin, Talgo 230 eguneko eta gaueko trenen flota berri bat ekoizteko eta mantentzeko, 756 bat milioi euroren truke.

Konpainiak astelehen honetan Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeari (CNMV) jakinarazi dionez, 10 lokomotora, eguneko 9 konposizio eta gaueko 11 konposizio ekoizteko eta 10 urtez mantentzeko kontratua sinatu du.

Suediako Aministrazioak kontratua zabaltzeko aukera izango du, eta 9 lokomotora, eguneko 7 konposizio eta gaueko 11 konposizio gehiago eskatu.

Kontratu horrekin, Talgoren eskaera zorroak 6.500 milioi euroko errekorra lortu du.

Sinatutako eskaera tren modulagarrietan datza. Tren horiek gehienez 200 km/h-ko abiadura hartuko dute bidaia komertzialetan, Suedian eta Norvegian, eta interoperabilitate osoa izango dute, mugaz gaindiko joan-etorriak etenik gabe egin ahal izateko, etorkizunean Europa erdialdeko beste herrialde batzuetara zabaldu ahal izateko.

Talgok adierazi du kontratuaren esleipena Talgo 230 plataformaren gaitasun teknologiko eta operatibo sendoen erakusgarri dela, eta agerian uzten duela Europako tren-konpainia handienen beharretara egokitzeko malgutasuna duela konpainiak.

