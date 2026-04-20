Talgo firma un contrato en Suecia por 756 millones de euros para una nueva flota de trenes
El constructor ferroviario Talgo ha resultado adjudicatario de un contrato con Trafikverket, la Administración Nacional de Transportes de Suecia, para el suministro y mantenimiento de una nueva flota de trenes diurnos y nocturnos Talgo 230 por un importe aproximado de 756 millones de euros.
La compañía ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la adjudicación de este primer pedido en firme para el suministro de 10 locomotoras, 9 composiciones diurnas y 11 composiciones nocturnas de la plataforma intercity Talgo 230 y su mantenimiento durante 10 años, incluyendo el suministro de piezas de parque y herramientas especiales y otros servicios asociados.
La administración sueca tiene opción de ampliar esta primera orden con otras 9 locomotoras, 7 composiciones diurnas y 11 composiciones nocturnas adicionales y la extensión del periodo de mantenimiento durante 2 años.
Con este contrato, la cartera de pedidos de Talgo alcanza un récord de unos 6.500 millones de euros.
El pedido firmado consiste en trenes modulables, que podrán circular a una velocidad comercial máxima de 200 km/h en Suecia y Noruega, con una interoperabilidad total que permitirá operaciones transfronterizas sin interrupciones, extensibles en el futuro a otros países centroeuropeos.
Talgo señala que la adjudicación de este contrato remarca las sólidas prestaciones tecnológicas y operativas de la plataforma Talgo 230, y consolida su flexibilidad para ajustarse a las necesidades de las mayores compañías ferroviarias europeas.
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