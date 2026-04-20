Petrolioa % 5 baino gehiago igo da, 95 dolarreraino, eta Europako burtsetan beherakada espero da
Estatu Batuen eta Iranen arteko gatazkak gora egin du berriro astelehen honetako lehen orduetan eta eragina izan du horrek petrolioaren prezioan. Ormuzko itsasartean tentsioa areagotu da AEBk Omango golkoan tona askoko zamaontzi iraniar bat jo duenean. Washingtonek Irango portuei ezarritako blokeoa gainditu nahian zihoan ontzia.
Europan erreferentzia den Brent petrolioaren prezioa % 5,6 igo da astelehen honetan, 07:55 inguruan, eta upeleko 95 dolarretik gora jarri da Europan burtsak ireki aurretik. Estatu Batuek (AEB) eta Israelek Iranen aurka abiatutako erasoaren aurretik 72 dolarretan kotizatzen zuen.
West Texas Intermediate (WTI) petrolio upela, berriz, % 6 baino gehiago garestitu da eta 88,9 dolarreko prezioa du upeal.
Burtsetan beherakada espero da
AEBren eta Iranen arteko tentsioak gora egin badu ere, Asiako burtsa nagusiek gora egin dute astelehen honetan.
Zehazki, Hego Koreako Kospi indizeak % 0,6 egin du gora, eta Hong Kongeko Hang Seng indizeak, berriz, % 0,4. Japonian, Nikkeik % 0,6 irabazi du, eta Txinako Burtsaren Shenzhen indizea ia % 0,5 igo da.
AEBn, Wall Streetek % 1,8ko aurrerapenekin itxi zuen ostirala Dow Jonesen kasuan, eta ia % 1,3koarekin Nasdaqen kasuan, baina gerorako kotizazioetan atzerakada aurreikusten da asteleheneko irekieran % 0,7 ingurukoa.
Europako burtsen gerorako akizoek ere beherako joera erakutsi dute gaurko saioaren hasieran, % 2tik gorakoak kasu batzuetan. Espainian, Ibex 35a 18.484 puntuetatik abiatuko da gaur, ostirala ia % 2,2ko igoerarekin itxi ondoren.
