El petróleo sube más de un 5 %, hasta los 95 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a fuertes caídas

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se disparaba cerca de un 5,6 % en torno a las 07:55 horas de este lunes y se movía por encima de los 95 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EE. UU.) e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., se encarecía más de un 6 %, hasta los 88,9 dólares por barril.

La subida del precio del Brent en las primeras horas de este lunes se produce después de una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y de recruderse los problemas en el estrecho de Ormuz debido al ataque y captura, por parte de EE.UU., de un carguero iraní de gran tonelaje en el golfo de Omán, cuando trataba de superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos del país asiático.



Las bolsas apuntan a fuertes caídas

Pese a la escalada de las tensiones entre EE.UU. e Irán, las principales Bolsas asiáticas registran subidas en la jornada de este lunes.

En concreto, el Kospi surcoreano avanza un 0,6 %, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong se revaloriza un 0,4 %. En Japón, el Nikkei gana un 0,6 %, en tanto que el índice Shenzhen de la Bolsa china sube casi un 0,5 %.

En EE.UU, Wall Street cerró el viernes con avances del 1,8 % en el caso del Dow Jones y de casi el 1,3 % en el caso del Nasdaq, pero sus futuros apuntan, por el momento, a retrocesos cercanos al 0,7 % en la apertura de este lunes.

También los futuros de las Bolsas europeas apuntan a descensos en la apertura de la sesión bursátil de hoy, superiores al 2 % en algunos casos. En España, el Ibex 35 partirá hoy de los 18 484 puntos tras cerrar el viernes con una subida de casi el 2,2 %.