Las exportaciones caen en Hego Euskal Herria arrastradas por el desplome de la energía y el sector del automóvil

Las exportaciones han registrado descensos en Euskadi y Navarra en los últimos datos de comercio exterior, con especial impacto de la caída de los productos energéticos y el comportamiento desigual del sector del automóvil, según datos del Eustat y del Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

En el caso de Euskadi, las exportaciones de bienes han caído un 5,9 % interanual en febrero, hasta los 2528 millones de euros, mientras que las importaciones han descendido un 4,2 %. El retroceso se explica principalmente por el desplome del 45,2 % en los productos energéticos, mientras que los bienes no energéticos han mostrado un comportamiento más estable.

Por territorios, las exportaciones han bajado en Álava (-9,1 %), Bizkaia (-6,5 %) y Gipuzkoa (-1,8 %). Aun así, el saldo comercial vasco se mantiene en positivo, con 296,2 millones de euros, y una tasa de cobertura del 113,3 %.

Las principales partidas exportadoras siguen vinculadas al sector de automoción, con “turismos de menos de 10 personas” y “partes y accesorios de vehículos automóviles” a la cabeza, aunque con evolución desigual según territorio y mercado.

En Navarra, el retroceso es más acusado en el acumulado de enero y febrero, con una caída del 7,7 % en las exportaciones, que alcanzan los 1503,9 millones de euros, mientras que las importaciones suben un 1,9 %.

El sector del automóvil vuelve a concentrar gran parte de la actividad exterior, con aumentos en la exportación de turismos (+17 %), pero descensos en otras partidas industriales, que caen un 14,1 % sin contar automoción. El saldo comercial navarro sigue siendo positivo, aunque desciende un 26,4 %, con una tasa de cobertura del 157,6 %.

A nivel estatal, las exportaciones españolas también registran ligeros descensos, en un contexto de enfriamiento del comercio exterior europeo y volatilidad en el sector energético e industrial.