Conflicto laboral
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El personal médico cesará su actividad extraordinaria de tarde desde hoy en el Hospital Donostia y en Txagorritxu

También el Hospital de Zumarraga anunciaba ayer su decisión de unirse a la protesta a partir del 27 de abril y los centros hospitalarios de Bizkaia lo harán en mayo. La protesta la ha impulsado Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) tras comprobar que la huelga mensual que realizan los facultativos "no está dando sus frutos".
ARABA OSPITALEA
Hospital Araba. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Donostia Ospitaleko eta Txagorritxuko medikuek ez dute arratsaldeko txandan aparteko ordurik egingo gaurdanik
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Agencias | EITB

Última actualización

Los médicos dejarán de realizar actividad extraordinaria de tarde a partir de hoy en el Hospital Donostia y el Hospital de Araba, y en mayo se sumarán los centros hospitalarios de Bizkaia, en concreto en Cruces, Basurto, San Eloy y Urdúliz.

También el Hospital de Zumarraga anunciaba ayer su decisión de unirse a la protesta a partir del 27 de abril.

La protesta la ha impulsado Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) tras comprobar que la huelga mensual que realizan los facultativos "no está dando sus frutos", y su objetivo es "dar un paso más en la presión" para conseguir un estatuto marco propio y, a la vez, "reivindicar esas mejoras que las comunidades autónomas pueden realizar ya, desde ahora", tal como ha señalado a Europa Press su portavoz, Ricardo Martín López, que ha emplazado al consejero de Salud, Alberto Martínez, a "tomar cartas en el asunto".

La adopción de esta medida, que supone el cese de las jornadas extraordinarias voluntarias de tarde, conocidas como de autoconcierto o peonadas, ha sido ya comunicada a Osakidetza.

Martín López ha explicado que se trata de una actividad voluntaria, pero a la que se recurre de forma permanente porque las listas de espera es algo "estructural que tiene el sistema público". Por ello, esta medidas afectará a las listas de espera, porque precisamente hasta ahora se lograba agilizarlas con estas horas extra de tarde.

Desde que comenzó la huelga se estima que las listas son ya 20 días más largas y eso está afectando a unos 300 000 pacientes de Euskadi.

Hospital de Txagorritxu Araba-Álava Hospital Donostia Osakidetza Personal médico Conflictos laborales Economía

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