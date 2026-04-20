Gaurdanik, Donostiako Ospitaleko eta Txagorritxuko medikuek ez dute aparteko ordurik egingo arratsaldeko txandan

Bestalde, Zumarragako Ospitaleak apirilaren 27tik aurrera egingo du bat protestarekin; eta Bizkaiko ospitaleek, maiatzetik hasita. Indarrean duten grebak "furiturik eman ez duela" ikusita erabaki dute neurri hori hartzea.

Arabako Ospitalea. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Gaurtik aurrera, Donostiako Unibertsitate Ospitaleko eta Arabako Unibertsitate Ospitaleko medikuek ez dute arratsaldeko txandan ordu estrarik egingo. Maiatzean, Bizkaiko erietxeak batuko dira protestara; Gurutzetakoa, Basurtukoa, San Eloykoa eta Urdulizkoa, hain zuzen ere.

Zumarragako Ospitaleko sendagileek ere atzo iragarri zuten apirilaren 27tik aurrera ez dutela arratsaldetan ordu gehigarririk egingo.

Medikuen eskubideen alde lanean diharduen erakunde batek bultzatu du protesta, hilero egiten ari diren grebak "fruiturik ematen ez" duela ikusita. Erabaki horrekin asmo dute "presioan urrats bat gehiago ematea", estatutu propio bat lortzeko bidean, eta "erkidegoek egin ditzaketen hobekuntzak aldarrikatze aldera", Ricardo Martín Lopez bozeramaileak jakinarazi duenez.

Horren hitzetan, arratsaldeko aparteko orduak borondatezkoak dira, baina itxarote-zerrendak arintzen laguntzen dute.

Greba hasi zenetik, zerrendak 20 egun inguru luzatu dira, eta horrek Euskadiko 300.000 pazienteri eragin die.

Txagorritxu Ospitalea Araba Donostia Ospitalea Osakidetza Medikuak Lan gatazkak Ekonomia

Eusko Jaurlaritzak "nolabaiteko erosotasuna" ikusten du osasun arloko negoziazioan, eta asistentzian izan dezakeen ondorioen beldur da

Alberto Martínez Osasun sailburuak egoerak paziente eta herritarrentzat sortzen dituen zailtasunez ohartarazi du, eta erantzukizun handiagoa eskatu die inplikatutako aldeei. Onartu du ez duela informaziorik eta ez dela parte hartzen abian dagoen negoziazioan, eta, ohartarazi duenez, egoera hori ziurgabetasuna eta zailtasunak sortzen ari da pazienteentzat eta asistentzia-sistemarentzat. Martinezek kezka hori helarazi du Lurralde arteko Kontseiluan, eta inplikatutako alderdien erantzukizuna eskatu du.

