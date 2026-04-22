Tubacexen zuzendaritza neurriak hartzea aztertzen ari da, Ormuzko itxierak lan karga jaistea eskarri duelako
Tubacexek lantegiak ditu Laudion eta Amurrion, eta ez du baztertzen aldi baterako lan-erregulazioko espedientea aurkeztea.
Irango gerra euskal industrian eragiten hasi da. Ormuzko itsasartea itxita, Tubacex enpresaren lan kargak nabarmen egin du behera eta zuzendaritza neurriak hartzea aztertzen ari da, EITBk jakin duenez.
Hori jakinarazi die bart zuzendaritzak Amurrion eta Laudion dituen lantegietako beharginen ordezkariei. Zer neurri hartuko dituen ez du zehaztu, baina tartean egon liteke aldi baterako lan erregulazio espedientea ezartzea.
Edozein kasutan, enpresaren zuzendaritzaren arabera, egoera “koiunturala da”, Irango gerraren ondorioek eragindakoa.
Tubacexek tutuak ekoizten ditu, besteak beste, Ormuzko itxierak gogor kolpatu duen petrolio eta gas sektorerako. Gaur-gaurkoz, 600 langile baino gehiago ditu Amurrio eta Laudioko lantegietan.
ELAk eta LABek salatu dute etxebizitzaren arloko premiazko neurrien dekretuak jabeei egiten diela mesede
Tentsio handiko eremuetan alokairurako erreferentziazko prezioen indizeari dagokionez, zentralek uste dute "prezioen igoera sendotzen" laguntzen duela. "Igoerei muga jartzen zaien arren, prezioek gora egiten jarrai dezakete", esan dute.
Espainiako aire sektoreko patronalak dio erregai hornidura nahikoa izango dela udarako
Aurreikuspenen arabera, iazko datuekin alderatuta, bidaiari kopurua % 5,7 haztea espero dute Espainiako aire konpainiek uda honetan. 260 milioi euroko fakturazioa espero dute.
Esportazioek behera egin dute Hego Euskal Herrian, energiaren prezioen jaitsierak eta automobilgintzaren eraginak bultzatuta
Euskadik eta Nafarroako kanpo-merkataritzako salmentak murriztu egin dira otsailean, % 5,9 eta % 7,7, hurrenez hurren, urteko kopuru metatuari erreparatuta. Merkataritza-saldoak, ordea, positiboan jarraitzen du bi lurraldeetan.
20.000 enplegu baino gehiago sortzea aurreikusten du Eusko Jaurlaritzak onartutako 2025-2027 Enplegu Planak
Hiru urterako planak Eusko Jaurlaritzaren, foro aldundien eta toki erakundeen arteko koordinazioa indartu nahi du, baita gizarte eta Ekonomia eragileekiko lankidetza ere.
Eusko Jaurlaritzak 50 milioi gehiago bideratuko ditu garapen teknologikoaren bidez industria-sarea eraldatzeko programara
Ekialde Hurbileko gatazkari aurre egiteko neurri-sortako Hazitek programetara bideratutako kopurua 169 milioi eurokoa izango da aurrerantzean.
Babestutako alokairuko etxebizitza eskuratzeko gehienezko diru-sarrera 46.463 euroraino igoko da
Eusko Jaurlaritzak etxebizitzaren arloko "ezkutu soziala" onartuko du bihar, Premiazko Neurriei buruzko Dekretuarekin. Besteak beste, jabeek jasoko duten kanona 700 eurokoa izango da, eta gune tentsionatuetan handiagoa izango da.
LABek neurriak eskatuko ditu etxebizitza, zerbitzu publiko, pentsio eta soldata arloetan "bizimodu duina" bermatzeko
26 manifestazio deitu ditu Maiatzaren Lehenerako, eta Pradales "Urkulluren kopia antisozialagoa eta autoritarioagoa" bihurtu dela salatu du.
Talgok 756 milioi euroko kontratua sinatu du, Suedian tren flota bat ekoizteko
Kontratu honekin, Talgoren eskaera zorroak 6.500 milioi eurora iritsi da, inoizko gehien.
Gaurdanik, Donostiako Ospitaleko eta Txagorritxuko medikuek ez dute aparteko ordurik egingo arratsaldeko txandan
Bestalde, Zumarragako Ospitaleak apirilaren 27tik aurrera egingo du bat protestarekin; eta Bizkaiko ospitaleek, maiatzetik hasita. Indarrean duten grebak "furiturik eman ez duela" ikusita erabaki dute neurri hori hartzea.