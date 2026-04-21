ELAk eta LABek salatu dute etxebizitzaren arloko premiazko neurrien dekretuak jabeei egiten diela mesede
Tentsio handiko eremuetan alokairurako erreferentziazko prezioen indizeari dagokionez, zentralek uste dute "prezioen igoera sendotzen" laguntzen duela. "Igoerei muga jartzen zaien arren, prezioek gora egiten jarrai dezakete", esan dute.
ELA eta LAB sindikatuek salatu dute Eusko Jaurlaritzak gaur onartutako etxebizitza arloko premiazko neurriei buruzko dekretuak etxe-jabeei bakarrik egiten diela mesede eta ez duela arazo konpontzen. Are gehiago, uste dute etxebizitzaren negozioa elikatzen duela dekretuak, neurri eraginkorrak mahai gainean jarri beharrean.
Bere aldetik, ELAk uste du "ezkutu sozial" gisa aurkeztu nahi izan duten neurria "etxebizitza politiketan urteetako ekimen ezaren ondorioak estaltzeko erabiltzen" ari direla. Sindikatu horren arabera, dekretuak "politika antzua eta baztertzailea" dakar. "Batetik, pertsona zaurgarrienak etxebizitza publikoetatik kanpo uzten ditu; eta bestetik, diru-laguntzetan oinarritutako eredua indartzen du, benetako bultzadarik eman gabe alokairu publikoko etxebizitzak sortzeari".
Hori dela eta, erakunde publikoen "borondate politiko falta agerian" geratu da ELArentzat, eta "egoera irauli ahal izateko", etxebizitzaren arazoa "osotasunean jorratzea" eskatu du.
Bide beretik, LABek gaitzetsi du Eusko Jaurlaritzak "etxebizitzaren negozioa diru publikoarekin elikatzen" jarraitzen duela. "Ez dago prezioak jaisteko neurri eraginkorrik, eta dekretuak diru publiko gehiago jabeen poltsara bideratzea dakar", esan du.
Langile gehiengoaren aldeko etxebizitza politikak martxan jartzea eskatu du LABek. "Diru-laguntzen politikak alde batera utzi, prezioak jaisteko apustua egin, parke publikoaren eta alokairu sozialaren hedapena lehenetsi, eta higiezinen patronalaren negozioa mugatu".
Dekretuarekin batera, tentsio handiko eremuetan alokairurako erreferentziazko prezioen indizeak ere publikatu dira gaur, eta hori ere kritikatu dute sindikatuek. ELAren ustez, "neurriak soilik alokairu merkatuaren % 10ari eragingo dio" eta "inpaktu oso mugatua izango du". LABek, berriz, berretsi du "alokairuen prezioen egungo igoera sendotzen" dutela indizeek. "Igoerei muga jartzen zaien arren, prezioek gora egiten jarrai dezakete".
