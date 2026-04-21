ELA y LAB denuncian que el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda beneficia a propietarios
Los sindicatos ELA y LAB han denunciado que el decreto de medidas urgentes para la vivienda aprobado por el Gobierno Vasco beneficia a propietarios y no soluciona la crisis habitacional. Ambas centrales opinan que lejos de establecer medidas eficaces, el decreto sigue alimentando el negocio de la vivienda.
Por su parte, el sindicato ELA ha acusado al Gobierno Vasco de "maquillar la crisis de vivienda" a través de un decreto que, a su juicio, incluye "medidas excluyentes" que benefician a propietarios y relegan a la población vulnerable, no aumentan la vivienda pública y tendrán un impacto "muy limitado" en el mercado de alquiler en zonas tensionadas.
Según ha señalado en una nota la central sindical, el Ejecutivo vasco ha presentado el decreto como un "escudo social", aunque en este caso no hace frente a "problemas generados por terceros", sino que pretende "tapar los efectos de años de inacción".
En la misma línea, LAB ha denunciado que las medidas adoptadas por el Gobierno Vasco "siguen alimentando el negocio de la vivienda con dinero público". "No hay medidas efectivas para bajar los precios, implica transferir cada vez más dinero público al bolsillo de los propietarios".
LAB ha reclamado políticas de vivienda en favor de la mayoría trabajadora y ha reiterado su compromiso de hacer frente "al negocio de la vivienda a través de la acción sindical". "Dejar de lado las políticas de subvención y apostar por bajar los precios, además de priorizar la ampliación del parque público y el alquiler social, y limitar el negocio de la patronal inmobiliaria", ha dicho.
Junto al decreto, se han hecho públicos hoy los índices de precios que establecen los límites de precios de alquiler en las zonas tensionadas, algo que también han sido criticado por los sindicatos. Para ELA, "sólo afectará al 10 % del mercado de alquiler, por lo que su impacto será muy limitado, y LAB ha insistido en que "el límite de precios de los alquileres son medidas insuficientes" para abordar la crisis habitacional.
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