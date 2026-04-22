Bruselak energiari buruzko neurriak aurkeztu ditu: argindarraren zergetan beherapenak, baina telelanik ez
Europako Batzordeak berehalako laguntzak proposatu ditu, elektrifikazioa bizkortzeko eta erregai fosilekiko mendekotasuna murrizteko egiturazko neurriekin.
Europako Batzordeak energiaren inguruko neurri sorta aurkeztu du, AccelerateEU izenekoa, Ekialde Hurbileko gatazkaren ondorioz piztutako krisiaren eragina arintzeko helburuz. Horrela, Europar Batasunak erreakzionatzea erabaki du, baina baztertu egin du telelanaren gomendioa, aurreko zirriborro batean jasota egon arren.
Eskualdeko tentsioek garestitu egin dituzte erregai fosilak eta energia inportazioak, eta 52 egun eskasean 24.000 milioi euroko gainkostua eragin dio EBri. Testuinguru horretan, Bruselak premiazko neurriak eta egiturazko erreformak uztartzea proposatu du, kontsumitzaileak eta enpresak babesteko. Ekimen hori EBko buruzagiek aztertuko dute ostegun eta ostiral honetan Zipren egingo den Europako Kontseilu informalaren bileran.
Proposatutako neurriak
Epe laburrean, planak aukera ematen die estatu kideei elektrizitatearen gaineko zergak jaisteko, energia bonuak eta tarifa sozialak aktibatzeko, eta familia zaurgarriei hornidura etetea aldi baterako debekatzeko.
Halaber, zuzeneko laguntzak aurreikusten ditu, pizgarri fiskalak teknologia garbietarako —bero ponpak eta eguzki panelak, besteak beste—, eta hornitzailea aldatzeko erraztasunak, tarifa merkeagoak bilatzeko.
Teresa Ribera Trantsizio Garbirako Batzordearen presidenteordeak azpimarratu du energiak ezin duela presio geopolitikorako tresna bihurtu, eta iturri garbi eta tokikoetarako trantsizioa bizkortzearen alde egin du.
Elektrizitatea, gasaren aurrean
Ildo horretan, paketeak elektrifikazioa bultzatzen du, bai eta sareak indartzea eta inportatutako gasarekiko mendekotasuna murriztea ere. Izan ere, Bruselak lanean dihardu jada elektrizitatearen fiskalitatea gasaren aldean murrizteko proposamen batean, sistema erresilienteagoa izan dadin.
Bestalde, Batzordeak aldi baterako estatu laguntzen esparru bat onartuko du, gobernuei aukera emateko gehien kaltetutako sektoreei laguntzeko, bereziki energia intentsibokoak diren industriak.
Hala ere, oraingoz bazter utzi du energia enpresen aparteko irabazien gaineko zerga sortzea, hainbat herrialderen presioa gorabehera.
Paketearen beste giltzarrietako bat estatuen arteko energia koordinazioa da. Iraganeko akatsak saihesteko —2022an gas erosketen deskoordinazioak prezioak garestitu baitzituen—, Bruselak erreserben biltegiratzea modu bateratu eta mailakatuan kudeatzea proposatu du. Gainera, bitartekaritza eskaintzen du, beharrezkoa bada, gas eta petrolio erreserba estrategikoak merkaturatzeko.
Telelana
Testuinguru horretan, aurrera atera ez den proposamenetako bat telelanaren gomendioa da, energia aurrezteko neurri gisa. Hasierako zirriborroetan ageri bazen ere, Bruselak egiturazko eta koordinazio neurrietan jartzea erabaki du arreta. Ekimen horren faltak agerian uzten du Batzordeak zuhur jokatzen duela gizarte eta lan arloetan esku hartzeko garaian, epe laburrean energia kontsumoa murrizteko duen potentziala gorabehera.
