La Comisión Europea ha presentado un nuevo paquete energético, bautizado como AccelerateEU, con el objetivo de amortiguar el impacto de la reciente crisis derivada del conflicto en Oriente Próximo. La Unión Europea ha optado por mover ficha, aunque ha descartado la recomendación del teletrabajo, incluida en un borrador anterior.

La escalada en la región ha encarecido los combustibles fósiles y las importaciones energéticas, generando un sobrecoste de unos 24.000 millones de euros para la UE en apenas 52 días. En ese contexto, Bruselas propone una combinación de medidas urgentes y reformas estructurales para proteger a consumidores y empresas. La iniciativa será debatida por los líderes de la UE en el Consejo Europeo informal que se celebrará en Chipre este jueves y viernes.

Las medidas

En el corto plazo, el plan permite a los Estados miembro rebajar impuestos sobre la electricidad, activar bonos energéticos y tarifas sociales, así como introducir prohibiciones temporales de cortes de suministro para hogares vulnerables.

También contempla ayudas directas, incentivos fiscales para tecnologías limpias —como bombas de calor o paneles solares— y facilidades para cambiar de proveedor energético en busca de tarifas más baratas.

La vicepresidenta de la Comisión para la Transición Limpia, Teresa Ribera, subrayó que la energía no puede convertirse en un instrumento de presión geopolítica y defendió acelerar la transición hacia fuentes limpias y locales.

Electricidad frente al gas

En esta línea, el paquete también impulsa la electrificación, el refuerzo de las redes y una menor dependencia del gas importado. De hecho, Bruselas trabaja ya en una propuesta para reducir la fiscalidad de la electricidad frente al gas, favoreciendo así un sistema más resiliente.

En paralelo, la Comisión aprobará un marco temporal de ayudas de Estado para dar margen a los gobiernos a apoyar a los sectores más afectados, especialmente las industrias intensivas en energía.

Sin embargo, ha decidido aparcar por ahora la creación de un impuesto europeo sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas, pese a la presión de varios países.

Otra de las claves del paquete es la coordinación energética entre Estados. Para evitar errores del pasado, como las compras descoordinadas de gas en 2022 que dispararon los precios, Bruselas propone una gestión conjunta y gradual del almacenamiento de reservas. Además, se ofrece a intermediar en caso de que sea necesario liberar reservas estratégicas de gas o petróleo.

El teletrabajo

En este contexto, una de las propuestas que finalmente no ha prosperado es la recomendación del teletrabajo como medida de ahorro energético. Aunque figuraba en borradores iniciales, Bruselas ha optado por centrarse en acciones estructurales y de coordinación. La ausencia de esta iniciativa refleja la cautela de la Comisión a la hora de intervenir en aspectos sociales y laborales, pese a su potencial para reducir el consumo energético a corto plazo.