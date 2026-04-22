GERRA EKIALDE HURBILEAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hainbat ontziri eraso egin diote Ormuzeko itsasartean eta tentsioa areagotu da

Ordu gutxitan, bi gertakari izan dira Iranen eta Omanen, Erresuma Batuko itsas segurtasuneko agentziak jakinarazi duenez. 

ORMUZ, 22/04/2026.- Irán atacó a tiros en las últimas horas un buque portacontenedores a 15 millas náuticas al noreste de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, informó este miércoles la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés). Una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, en inglés) se acercó al buque sin establecer contacto previo por vía radiofónica y abrió fuego contra él, "lo que ha causado graves daños en el puente de mando", indicó el organismo, que recopila información sobre ataques a buques en la guerra de Irán. Toda la tripulación "se encuentra a salvo" y "no se han registrado incendios ni repercusiones medioambientales", añadió la agencia, con sede en el Reino Unido. EFE/ UKMTO - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -
Gatazka gertatu den eremua. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Erresuma Batuko Itsas Merkataritza Operazioen Erakundeak (UKMTO) jakinarazi duenez, Ormuzeko itsasartean hainbat ontziri eraso diete, zonaldean gero eta jarduera handiagoabaitago. Azken gertakarian, Irango kostaldetik zortzi itsas milia mendebaldera, kargaontzi baten kapitainak salatu du ontziari tiroka eraso diotela eta uretan atxilotuta dagoela, baina ez dela kalterik izan ez tripulazioan ez ontzian.

Britainia Handiko erakundeak ohartarazi duenez, "jarduera handia" dago inguru horretan, eta bertatik dabiltzan ontziei arreta handiz ibiltzeko eta edozein mugimendu susmagarri jakinarazteko eskatu die.

Ordu batzuk lehenago, UKMTOk beste eraso baten berri eman zuen Omandik 15 itsas milia ipar-ekialdera. Kasu horretan, Irango Guardia Iraultzaileko itsasontzi armatu bat edukiontzi-ontzi batera hurbildu zen, aldez aurretik irrati bidez kontakturik izan gabe, eta tiro egin zuen. Horrek kalte larriak eragin zituen aginte-zubian. Halere, tripulazioa onik atera zen eta ez zen suterik edo isuririk izan.

Donald Trump AEBko presidenteak Iranekin su-eten mugagabea iragarri du negoziazioari tartea emateko, baina herrialdearen aurka ezarritako itsas blokeoari eutsi dio, AEBko iturrien arabera, itsas merkataritzaren zati handi bati eragiten baitio.

Iran Erresuma Batua Munduko albisteak

Publizitatea
X