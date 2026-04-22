Hainbat ontziri eraso egin diote Ormuzeko itsasartean eta tentsioa areagotu da
Ordu gutxitan, bi gertakari izan dira Iranen eta Omanen, Erresuma Batuko itsas segurtasuneko agentziak jakinarazi duenez.
Erresuma Batuko Itsas Merkataritza Operazioen Erakundeak (UKMTO) jakinarazi duenez, Ormuzeko itsasartean hainbat ontziri eraso diete, zonaldean gero eta jarduera handiagoabaitago. Azken gertakarian, Irango kostaldetik zortzi itsas milia mendebaldera, kargaontzi baten kapitainak salatu du ontziari tiroka eraso diotela eta uretan atxilotuta dagoela, baina ez dela kalterik izan ez tripulazioan ez ontzian.
Britainia Handiko erakundeak ohartarazi duenez, "jarduera handia" dago inguru horretan, eta bertatik dabiltzan ontziei arreta handiz ibiltzeko eta edozein mugimendu susmagarri jakinarazteko eskatu die.
Ordu batzuk lehenago, UKMTOk beste eraso baten berri eman zuen Omandik 15 itsas milia ipar-ekialdera. Kasu horretan, Irango Guardia Iraultzaileko itsasontzi armatu bat edukiontzi-ontzi batera hurbildu zen, aldez aurretik irrati bidez kontakturik izan gabe, eta tiro egin zuen. Horrek kalte larriak eragin zituen aginte-zubian. Halere, tripulazioa onik atera zen eta ez zen suterik edo isuririk izan.
Donald Trump AEBko presidenteak Iranekin su-eten mugagabea iragarri du negoziazioari tartea emateko, baina herrialdearen aurka ezarritako itsas blokeoari eutsi dio, AEBko iturrien arabera, itsas merkataritzaren zati handi bati eragiten baitio.
Trumpek su-etena luzatu du Iranek akordiorako proposamena aurkeztu arte
Irango agintariek, bestalde, Ekialde Hurbileko eskualdean dituzten inguruko herrialdeei ohartarazi diete handik erasoak jasotzen badituzte "petrolio ekoizpena" "amaituko" dela.
Europar Batasunak Israelekin duen elkartze akordioari buruzko eztabaida mantenduko du, oraindik bertan behera uzteko babes nahikorik ez dagoelako
Akordioa erabat eteteko beharrezkoa da hogeita zazpi kideak ados egotea; aitzitik, merkataritza-abantailak soilik eteteko, nahikoa da gehiengo kualifikatua izatea.
Giza eskubideak "gobernu suntsitzaileen" jopuntuan daudela ohartarazi du Amnistiak
GKEak nazioarteko zuzenbidearen aurkako erasoak, autoritarismoaren gorakada eta Gazako zein Ukrainako gatazketako zigorgabetasuna salatu ditu, besteak beste.
Iranek AEBri ohartarazi dio ez duela "mehatxupean eta presiopean" negoziatuko eta Vancek bidaia atzeratu du
Su-etena amaitzeko ordu gutxiren faltan, Pakistanek Irani elkarrizketetan parte hartzeko deia egin dio. Bien bitartean, Donald Trum presidenteak ziurtzat jo du Iran Islamabadeko negoziazio mahaian eseriko dela, eta baieztatu du ordezkaritza estatubatuarra bidaliko duela. Hala ere, Vancen bidaia atzeratzeak egonezina areagotu du.
Bi lagun hil eta hainbat zauritu dira Mexikon, tiroketa batean, Teotihuacango piramideetan
Erasotzailea turistei tiroka hasi zaie, Ilargiaren piramidera igota. Kanadako emakume bat hil du eta hainbat pertsona zauritu ditu; gero, bere buruaz beste egin du.
Starmerrek "onartezintzat" jo du Mandelsonen izendapenari buruzko informazioa berari aurretik ez jakinaraztea
Aurreko saioetan egin duen bezala, Mandelsonen aukeraketaren "ardura osoa" bere gain hartu du, eta barkamena eskatu die Epsteinen biktimei. "Argi eta garbi, huts egin nien nire erabakiarekin".
Israel eta Libano bigarren aldiz elkartuko dira ostegunean, Washingtonen
Etxe Zuriaren eledun batek jakinarazi duenez, negoziazioen bigarren txandari ekingo diote Israelek eta Libanok apirilaren 23an, eta Washingtonek hartuko ditu elkarrizketa horiek berriro.
Elkartze akordioa bertan behera uzteko gehiengo faltaren aurrean, Kallas Israelen aurkako neurri komertzialen alde agertu da
Joan den irailean, Europako Batzordeak akordioaren merkataritza-puntu jakin batzuk etetea proposatu zuen. Erabaki horrek gehiengo kualifikatua baino ez du eskatzen, eta ez dakar ituna erabat haustea.
Garamendik ohartarazi du EAEk "arazoa" duela inbertsioekin: "Beste erkidegoetan baino gutxiago inbertitzen da"
Espainiako patronalaren presidenteak adierazi duenez, Estatuan egiten diren "greba guztien erdiak" inguru EAEn egiteak "ez du asko laguntzen" inbertsioak erakartzeko orduan.