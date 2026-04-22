Ataques a varios buques en el estrecho de Ormuz elevan la tensión en la zona

El Organismo de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO) ha informado este miércoles de ataques a varios buques en el estrecho de Ormuz, en una jornada marcada por la creciente actividad en la zona. En el último de los incidentes, notificado a unas ocho millas náuticas al oeste de la costa iraní, el capitán de un carguero ha denunciado que el navío ha sido atacado con disparos y permanece detenido en el agua, aunque no se han registrado daños ni entre la tripulación ni en la embarcación.

El organismo británico ha advertido de “altos niveles de actividad” en el área y ha instado a los buques que transitan por la zona a extremar la precaución y comunicar cualquier movimiento sospechoso.

Horas antes, el UKMTO había informado de otro ataque a unas 15 millas náuticas al noreste de Omán. En ese caso, una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní se acercó a un portacontenedores sin contacto previo por radio y abrió fuego, lo que causó graves daños en el puente de mando, aunque toda la tripulación resultó ilesa y no se registraron incendios ni vertidos.

La sucesión de incidentes se produce en un contexto de tensión en la región. La alerta llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado una tregua indefinida con Irán para dar margen a la negociación, aunque mantiene el bloqueo naval impuesto contra el país, que según fuentes estadounidenses afecta a gran parte de su comercio marítimo.