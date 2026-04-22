Ataques a varios buques en el estrecho de Ormuz elevan la tensión en la zona
El Organismo de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO) ha informado este miércoles de ataques a varios buques en el estrecho de Ormuz, en una jornada marcada por la creciente actividad en la zona. En el último de los incidentes, notificado a unas ocho millas náuticas al oeste de la costa iraní, el capitán de un carguero ha denunciado que el navío ha sido atacado con disparos y permanece detenido en el agua, aunque no se han registrado daños ni entre la tripulación ni en la embarcación.
El organismo británico ha advertido de “altos niveles de actividad” en el área y ha instado a los buques que transitan por la zona a extremar la precaución y comunicar cualquier movimiento sospechoso.
Horas antes, el UKMTO había informado de otro ataque a unas 15 millas náuticas al noreste de Omán. En ese caso, una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní se acercó a un portacontenedores sin contacto previo por radio y abrió fuego, lo que causó graves daños en el puente de mando, aunque toda la tripulación resultó ilesa y no se registraron incendios ni vertidos.
La sucesión de incidentes se produce en un contexto de tensión en la región. La alerta llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado una tregua indefinida con Irán para dar margen a la negociación, aunque mantiene el bloqueo naval impuesto contra el país, que según fuentes estadounidenses afecta a gran parte de su comercio marítimo.
Te puede interesar
Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo
Las autoridades iraníes, por su parte, han advertido a sus países vecinos en la región de Oriente Próximo que si reciben ataques desde sus territorios dirán "adiós a la producción de petróleo".
La Unión Europea mantendrá el debate sobre el acuerdo de asociación con Israel al no haber suficiente apoyo para su suspensión
En el caso de la suspensión completa del acuerdo, es necesaria la unanimidad de los Veintisiete, mientras que para suspender únicamente las ventajas comerciales que contempla basta con una mayoría cualificada.
Amnistía alerta de que los derechos humanos están en jaque por "gobiernos depredadores"
La ONG denuncia ataques al derecho internacional, el auge del autoritarismo y la impunidad en conflictos como Gaza o Ucrania.
Irán advierte a EEUU que no negociará bajo “amenazas ni la fuerza” y Vance retrasa su viaje a Pakistán
A pocas horas de que expire el alto el fuego, Pakistán urge a Irán que acuda a las negociaciones. A pesar de que Trump confirmara la presencia de JD Vance en Islamabad, el retraso de su viaje ha aumentado la incertidumbre.
Al menos dos muertos y varios heridos en un tiroteo en México, en las pirámides de Teotihuacán
El atacante ha comenzado a disparar desde la Pirámide de la Luna, matando a una mujer canadiense e hiriendo a varias personas más. A continuación, se ha suicidado.
Starmer tilda de "desconcertante" que le ocultaran información clave sobre el nombramiento de Mandelson
Tal como ya hiciese en otras ocasiones, Starmer ha aprovechado para asumir la "responsabilidad" de la elección de Mandelson y ha pedido expresamente perdón a las víctimas de Esptein. "Claramente les fallé con mi decisión", ha dicho.
Israel y el Líbano tendrán una segunda ronda de negociaciones el jueves en Washington
"Estados Unidos será sede de una segunda ronda de conversaciones a nivel de embajadores entre Israel y Líbano el jueves 23 de abril en el Departamento de Estado", ha explicado un portavoz de la Casa Blanca.
Kallas aboga por medidas comerciales contra Israel ante la falta de mayoría para suspender el Acuerdo de Asociación
La Comisión Europea propuso el pasado septiembre la suspensión de determinadas preferencias comerciales del Acuerdo, una decisión que solo exige mayoría cualificada y que no implica una ruptura total del pacto.
Garamendi alerta de que la CAV capta "menos inversión" que el resto del Estado español
El presidente de la patronal española también ha indicado que "Euskadi es una tierra donde no ayuda mucho" que se hagan el 50 % de todas las huelgas del Estado.