Eusko Jaurlaritzak beste udalerri batzuetara bideratuko du Infernuko promozioa, Donostiak lurrak lagatzen ez baditu

Etxegintzak lurzatiak Jaurlaritzari ez transferitzeko erabakia hartu du eta horrek arriskuan jartzen du alokairuko 270 etxebizitza babestu inguru sustatzea bertan.

Infernuko artxiboko irudia. Argazkia: EITB
Agencias | EITB

Eusko Jaurlaritzak ohartarazi du Donostiako "Infernua" eremuan etxebizitza babestua sustatzeko aurreikusitako baliabide publikoak beste udalerri batzuetara bideratuko dituela, Udalak lurzoruen lagapena errazten ez badu. Horrela, Etxebizitza eta Hiri Agenda Sailak Etxegintza udal-sozietateak lursailen titulartasunari eusteko hartutako erabakiari erantzuten dio.

Eusko Jaurlaritzak azpimarratu du, lagapen hori gabe, aurreikusitako laguntzak Visesaren 2027ko programa-kontratuari erantsiko zaizkiola, Euskadiko etxebizitza babestuen beste sustapen batzuetarako, eta horrek eragotzi egingo lukeela epe laburrean Gipuzkoako hiriburuarentzat estrategikotzat jotzen duen jarduketa bat garatzea.

Eusko Jaurlaritzak azpimarratu duenez, proiektuak alokairuko 270 etxebizitza babestu eta tasatu eraikitzea ahalbidetuko luke, eta egungo eskaera handia arintzen lagunduko luke, bereziki gazteen artean, eta etxebizitza duin bat eskuratzeko aukera erraztuko luke.

Jon Insausti Donostiako alkateak, Etxegintzaren erabakiaren ondoren, defendatu zuen "hirigintzaren erantzukizuna Udalaren autonomia" dela, lurzoruaren erabileraren gaineko udal-eskumenari dagokionez.

Desadostasuna gorabehera, Denis Itxasok zuzentzen duen sailak "erabateko prestutasuna" du Donostian sustapena gauzatzeko. Hiri hori lehentasunezkoa dela uste dute, tentsionamendu handia duelako eta etxebizitza babestuen defizita duelako.

Eusko Jaurlaritzak Visesaren 2027rako programa-kontratua maiatzaren 13an onartzea aurreikusten du, sei udalerritan banatutako 800 etxebizitza baino gehixeago aurreikusita. Esparru horretan "Infernua" sartzea Udalaren azken erabakiaren araberakoa izango da.

Eusko Jaurlaritzak ziurtatu du, gainera, aurrekontu-erabilgarritasuna erabatekoa dela, eta bere gain hartuko lituzkeela bai eraikuntza-kostua, bai Alokabideren bidezko alokairu-kudeaketa, udalaren aurrekontuetan eraginik izan gabe. Era berean, alokairu babestuan eta etxebizitzen titulartasun publikoan oinarritutako eredua defendatu du.

Azkenik, gogorarazi du "Infernuko" lurzoruak hirigintzaren aldetik lurzati finalista gisa izapidetuta daudela, baina azpimarratu du etxebizitza babestuaren ereduaren definizioak ez dituela baldintzatzen hirigintza-arloko udal-eskumenak.

Bingen Zupiria Segurtasun sailburua Euskadi Irratiko "Faktoria" saioan izan da, eta, besteak beste, cannabisaren kontsumoaz galdetu diote, azken EITB Dataren datuen harira. Azaldu duenez, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila egiten ari den Basque Segurtasun Foroan etengabe agertzen ari da cannabisaren kontsumoaren inguruko kezka: “Udalerri guztietan atera da gaia”. Zupiriak esan duenez, kezka oso handia sumatu dute, alkate askoren aldetik, “kontsumoagatik” eta “batez ere cannabisaren kontsumoa erabat banalizatu” delako. “Egin behar dugun Segurtasun Planaren gaietako bat izan beharko du gai honek. Honi buruzko gogoeta bat zabaltzea merezi du, bere garaian heroinaren inguruan egin zen bezala”, adierazi du.

