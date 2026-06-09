Barrualde-Galdakaoko eta Gurutzetako Osakidetzako emaginek 9 eguneko greba deitu dute profesional falta salatzeko
SATSE sindikatuak ekainaren 17tik uztailaren 2ra bitarteko mobilizazioen egutegiaren berri eman du. Sindikatuaren arabera, arazoa "profesionalen kontratazio eta planifikazio falta" da. Ez da baztertzen beste ESI batzuek deialdiarekin bat egitea.
Barrualde-Galdakao ESIko eta Gurutzetako ospitaleko Osakidetzako emaginek, SATSE erizaintzako sindikatuarekin batera, bederatzi greba-egun deitu dituzte ekainaren 17tik uztailaren 2ra, espezialitate horretako profesionalen falta "larria" salatzeko, bai Lehen Mailako Arretan, bai ospitale-eremuan.
Emaginek sustatuko eta SATSEk babestutako deialdia profesionalen eta emakumeen osasunaren defentsan izango da. Deialdia 9 greba-egun izango dira, ekainaren 17an, 18an, 23an, 24an, 25ean, 29an, 30ean eta uztailaren 1ean eta 2an
Mobilizazio berri hauek iragartzearekin batera, SATSE gogora ekarri ditu 2024an egindako protestek eta grebek Osakidetzan lan-mahai espezifiko bat sortzea ahalbidetu zutela, eta aitortu duenez, "lan horri esker aurrerapausoak eman dira osasun-erakundeen artean agendak, protokoloak eta zerbitzu-zorroa bateratzeko".
"Bi urte geroago benetako konponbiderik gabe jarraitzen dugu. Antolaketa-urrats garrantzitsuak eman dira, baina gaur egun 2.600 emakume baino gehiagorentzako emagin bat dago, eta, beraz, ezinezkoa da kalitatezko arreta bermatzea ", adierazi du SATSEk.
"Kontratazio eta planifikazio falta"
Hala ere, SATSEK eta emaginek salatu dutenez, "sakoneko arazoa konpondu gabe dago oraindik: profesionalen kontratazio eta planifikazio falta".
Erizainen Sindikatuak salatu duenez, Osakidetzak oraindik ez du aurreikusitako erretiroei aurre egiteko plangintza egokirik, ez eta asistentzia-beharrak behar bezala dimentsionatzea ahalbidetuko duen emagin-emakume ratioen kalkulu errealik ere.
Adierazi duenez, egoera hori "bereziki areagotzen da oporraldietan, zenbait osasun-erakundetan ordezkapenik ez dagoenean edo, argi eta garbi, nahikoa ez denean ". Hala ere, SATSEk ohartarazi du emaginen eskasia jada ez dela udako arazo esklusiboa, baizik eta errealitate iraunkor bat, urte osoko bajen, baimenen eta lanaldi-murrizketen estaldurari eragiten diona.
SATSEren esanetan, profesionalen gabezia horrek hiru lurraldeetan du eragina, eta, beraz, ez da baztertzen, beste ESI batzuetako emaginek ere greba-deialdi honekin bat egitea.
Emakumeak "kaltetu nagusiak"
Erizainen sindikatuak azaldu duenez, emagin faltaren ondorioek eragin zuzena dute emakumeengan, "emaginen lana ez baita erditzera mugatzen, 14 eta 70 urte bitarteko emakumeak artatzen baitituzte".
Xehetu dutenez, ospitaleetan, emaginek larrialdi obstetrikoak, erditzeak, erdiberriaroa eta ama-fetuen zaintza artatzen dituzte. Lehen Mailako Arretan, sexu- eta ugalketa-osasunarekin, haurdunaldiarekin, edoskitzearekin, menopausiarekin, gaixotasunen prebentzioarekin, minbiziaren baheketekin, zoru pelbikoa berreskuratzearekin edo indarkeria matxistako egoeretan detekzioarekin eta laguntzarekin lotutako funtsezko funtzioak garatzen dituzte.
Emaginen eskasia, beraz, "milaka emakumeren osasunari zuzenean eragiten dion arazoa da. Ezin dugu onartu aurreikuspen falta normalizatzen jarraitzea", adierazi du.
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