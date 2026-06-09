Matronas de Osakidetza de Barrualde-Galdakao y Cruces convocan 9 días de huelga para denunciar la falta de profesionales
El sindicato SATSE ha informado del calendario de movilizaciones entre el 17 de junio y el 2 de julio. Según el sindicato, el problema de fondo es "la falta de contratación y planificación de profesionales". No se descarta que otras OSI se adhieran a la convocatoria.
Matronas de Osakidetza de la OSI Barrualde-Galdakao y el Hospital de Cruces, junto con el sindicato de enfermería SATSE, han convocado nueve jornadas de huelga, entre los días 17 de junio y 2 de julio, para denunciar la "grave" falta de profesionales de esa especialidad tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario.
En una nota, el sindicato SATSE ha informado del nuevo calendario de movilizaciones promovido por las matronas de la OSI Barrualde-Galdakao y el Hospital de Cruces, que incluye nueve jornadas de huelga los días 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30 de junio y 1 y 2 de julio.
Según el sindicato, actualmente hay una matrona para más de 2600 mujeres, "por lo que resulta imposible garantizar una atención de calidad".
SATSE ha explicado que las movilizaciones anunciadas llegan dos años después de las protestas y la huelga desarrolladas en 2024, que permitieron la creación de una mesa de trabajo específica en Osakidetza y "gracias a ese trabajo -ha valorado- se han impulsado avances para unificar agendas, protocolos y cartera de servicios entre las distintas organizaciones sanitarias".
"Falta de contratación y planificación"
Pese a ello, SATSE y las matronas denuncian que "el problema de fondo continúa sin resolverse: la falta de contratación y planificación de profesionales".
Según ha denunciado, Osakidetza "sigue sin disponer de una planificación adecuada para hacer frente a las jubilaciones previstas, ni de un cálculo real de las ratios matrona-mujer que permita dimensionar correctamente las necesidades asistenciales".
Esta situación, según ha indicado, "se agrava especialmente durante los periodos vacacionales, cuando en algunas organizaciones sanitarias las sustituciones son inexistentes o claramente insuficientes".
El sindicato afirma que esta falta de profesionales afecta a los tres territorios, por lo que "las matronas de otras OSI -distintas a las de las convocantes- no descartan adherirse a la convocatoria de huelga".
"Las mujeres son las más perjudicadas"
Las consecuencias de la falta de matronas repercuten directamente sobre las mujeres, ya que "la labor de las matronas no se limita al parto, sino que atienden a mujeres desde los 14 hasta los 70 años".
Ha detallado que en los hospitales, las matronas atienden urgencias obstétricas, partos, puerperio y vigilancia materno-fetal. Y en Atención Primaria desarrollan funciones esenciales relacionadas con la salud sexual y reproductiva, el embarazo, la lactancia, la menopausia, la prevención de enfermedades, cribados de cáncer, recuperación del suelo pélvico o incluso detección y acompañamiento en situaciones de violencia machista.
"Estamos ante un problema que afecta directamente a la salud de miles de mujeres. No podemos permitir que la falta de previsión siga normalizándose", ha señalado.
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