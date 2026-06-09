Matronas de Osakidetza de la OSI Barrualde-Galdakao y el Hospital de Cruces, junto con el sindicato de enfermería SATSE, han convocado nueve jornadas de huelga, entre los días 17 de junio y 2 de julio, para denunciar la "grave" falta de profesionales de esa especialidad tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario.

En una nota, el sindicato SATSE ha informado del nuevo calendario de movilizaciones promovido por las matronas de la OSI Barrualde-Galdakao y el Hospital de Cruces, que incluye nueve jornadas de huelga los días 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Según el sindicato, actualmente hay una matrona para más de 2600 mujeres, "por lo que resulta imposible garantizar una atención de calidad".

SATSE ha explicado que las movilizaciones anunciadas llegan dos años después de las protestas y la huelga desarrolladas en 2024, que permitieron la creación de una mesa de trabajo específica en Osakidetza y "gracias a ese trabajo -ha valorado- se han impulsado avances para unificar agendas, protocolos y cartera de servicios entre las distintas organizaciones sanitarias".