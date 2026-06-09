Bilera erabakigarria dute bihar erkidegoek eta Osasun Ministerioak, medikuen lan-gatazka bideratzeko
Erkidegoetako osasun arduradunek batzarra egin dute arratsaldean, denen artean adostutako dokumentu bat helarazteko bihar Osasun ministroari, euren ezinegona azalduz. Oraingoz, ez da zabaldu ezer adostea lortu duten edo ez.
Bihar egingo den Lurraldearteko Osasun Kontseiluaren atarian, autonomia erkidegoetako Osasun kontseilariek bilera egin dute arratsaldean jarrera bateratua adosten saiatzeko. Hala iragarri du gaur goizean Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak.
Estatutu Markoaren erreformaz ez ezik, medikuen grebaz hitz egingo dute asteazken honetako hitzorduan. Oraingoz, ez da zabaldu erkidegoetako Osasun arduradunek arratsaldeko batzarrean dokumentua adostea lortu duten edo ez.
Monica Garcia Espainiako Osasun ministroak pasa den ostiraletik biharrera atzeratu zuen Lurraldearteko Osasun Kontseiluaren bilera. Ministroen Kontseiluak Estatutu Markoaren erreforma onartu eta medikuen sindikatuek ekainerako grebari eustea erabaki ondotik elkartuko dira erkidegoak Osasun Ministerioarekin.
Gaur egin duten bileraren ondotik erabakiko du autonomia erkidego bakoitzak biharko bileran parte hartu ala ez. Eusko Jaurlaritza Osasun Ministerioak jarritako hitzordura joango den argitu gabe, erabakia hartuta duela aurreratu du Martinez sailburuak.
"Giltza", erkidegoen eskuetan
"Une honetan, erkidegoek dute lanuzteei amaiera emateko giltza. Osasun Ministerioan ahal beste egin dugu, legeak ahalbidetzen digun guztia. Ez ditugu legea eta eskumenak urratuko", esan du.
Hainbatetan egin bezala, osasungintzako profesionalen Estatutu Markoa erreformatzeko Osasun Ministerioak egindako lana nabarmendu du. Ministroen Kontseiluak ekainaren 2an onartu zuen lege-proiektua, eta, orain, tramitazio bidean dago. Indarrean sartzeko, Kongresuan egin beharko du aurrera.
GATAZKA, OSASUN PUBLIKOAN
Osasun publikoko gatazkaren gakoak: Estatutu Markoaren erreforma eta medikuen aldarrikapenak
Urtebete pasa daramate medikuek protestan, euren lanbidearen berezitasunak aintzat hartuko dituen estatutu propioa aldarrikatuz. Uste dute Espainiako Gobernuko Ministroen Kontseiluak onartu berri duen Estatutu Markoaren erreformak ez dituela aintzat hartzen medikuen eskakizunak. Lan baldintza hobeagoak nahi dituzte.
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Osasun publikoko gatazkaren gakoak: Estatutu Markoaren erreforma eta medikuen aldarrikapenak
Urtebete pasa daramate medikuek protestan, euren lanbidearen berezitasunak aintzat hartuko dituen estatutu propioa aldarrikatuz. Uste dute Espainiako Gobernuko Ministroen Kontseiluak onartu berri duen Estatutu Markoaren erreformak ez dituela aintzat hartzen medikuen eskakizunak. Lan baldintza hobeagoak nahi dituzte.
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