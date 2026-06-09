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Medikuen grebari amaiera emateko "giltza" erkidegoek dutela ziurtatu du Garciak

Osasun ministroak gogorarazi du 2000. urtetik erkidegoen esku daudela osasun sistema kudeatzeko hainbat eskumen, horien artean, kudeaketarekin, langileen planifikazioarekin, giza baliabideekin edota lan-baldintzen hobekuntzekin lotutakoak.

monica garcia

Monica Garcia, gaur, Ministroen Kontseiluaren osteko agerraldian. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Medikuen grebari amaiera emateko "giltza" autonomia erkidegoetako gobernuen eskuetan dago, eta horiek gaur arratsaldean dute "zein urrats egiteko prest" dauden "erakusteko aukera", Lurralde arteko Osasun Kontseiluaren bileran

Monica Garcia Espainiako Gobernuko Osasun ministroaren esan ditu hitzok, erkidegoetako osasun arduradunekin arratsaldean egingo duen batzarraren atarian. "Une honetan, erkidegoek dute lanuzteei amaiera emateko giltza. Osasun Ministeriotik ahal dugun guztia egin dugu, legeak ahalbidetzen digun guztia. Ez ditugu legea eta eskumenak urratuko", esan du Ministroen Kontseiluaren ondoren egindako agerraldian. 

Hainbatetan nabarmendu duen bezala, osasungintzako profesionalen Estatutu Markoa erreformatzeko Osasun Ministerioak egindako lana nabarmendu du. Ministroen Kontseiluak ekainaren 2an onartu zuen lege-proiektua, eta orain, tramitazio bidean dago. Indarrean sartzeko, Kongresuan egin beharko du aurrera. 

Osasun ministroak gogorarazi du 2000. urtetik erkidegoen esku daudela osasun sistema kudeatzeko hainbat eskumen, horien artean, kudeaketarekin, langileen planifikazioarekin, giza baliabideekin edota lan-baldintzen hobekuntzekin lotutakoak.

Zer da Osasun Ministerioak proposatzen duena?

Medikuen aldarrikapenen aurrean "errespetu osoa" agertu ondoren, Garciak erantsi du "erkidegoen txanda" dela eta gaurko bileran mahai gainean jarriko direla Ministerioaren esku ez dauden eskari guztiak. 

Zehaztu du, besteak beste, guardia orduak murriztea, ordu horien ordainsariak, medikuentzako negoziazio-mahai propioak edota 35 orduko lan astea izango dituztela aztergai batzarrean. "Erkidegoen eskumenak, den denak", ministroaren hitzetan. 

Eguneko Titularrak Espainiako gobernua Psoe Osasuna Grebak Sumar Ekonomia

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