García asegura que "la llave" para acabar con las huelgas la tienen las CCAA
"La llave" para poner fin a las huelgas del personal médico la tienen las comunidades autónomas y esta tarde "tienen la oportunidad de demostrar" que "van a poner de su parte" para mejorar las condiciones laborales de los profesionales en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Así se ha expresado la ministra de Sanidad del Gobierno de España, Mónica García, en las horas previas al encuentro que mantendrá con los responsables territoriales de Salud. "Las comunidades autónomas tienen ahora mismo la llave para eliminar esas huelgas. Desde el Ministerio de Sanidad hemos hecho todo lo posible, todo lo que el marco jurídico de un estatuto básico estatal da de sí, no da más de sí. Lo que no vamos a hacer tampoco es ni saltarnos la ley ni saltarnos las competencias", ha señalado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
García ha puesto en valor, como en anteriores ocasiones, el trabajo que ha realizado el Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco, aún pendiente de tramitación tras su aprobación como anteproyecto de ley. "En 23 años nadie ha puesto encima de la mesa una reforma laboral sanitaria. El Ministerio de Sanidad ha hecho su trabajo", ha afirmado.
La ministra también ha recordado que las competencias "están transferidas desde el año 2000" a las comunidades autónomas, que son las que pueden actuar en gestión, planificación, recursos humanos, plantillas y abordaje de las mejoras de las condiciones laborales.
¿Qué propone el Ministerio de Sanidad?
Después de trasladar su "máximo respeto" a los profesionales que reivindican que el "malestar" acumulado durante "20 años" acabe "próximamente", García ha insistido en que "ahora es el tiempo de las comunidades autónomas" y, en este sentido, ha apuntado que en el CISNS se pondrán sobre la mesa aquellas reivindicaciones que no son de competencia ministerial.
En concreto, ha detallado que se abordará la disminución de las horas de guardia, las retribuciones de las mismas, la creación de las mesas de negociación exclusivas para médicos o las 35 horas de jornada laboral ordinaria, que son competencia de las comunidades autónomas.
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