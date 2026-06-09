CONFLICTO EN LA SANIDAD

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Las CC. AA. se plantan ante Sanidad e intentarán consensuar esta tarde una posición común sobre el Estatuto Marco

El Ministerio de Sanidad ha convocado a las comunidades autónomas a un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) extraordinario para tratar de manera monográfica la reforma del Estatuto Marco y la huelga del personal médico.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones a los medios tras el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Ministerio de Sanidad aborda hoy con las comunidades autónomas la situación de la huelga de médicos tal como le han pedido algunas Consejerías de Sanidad por carta a la ministra con el objetivo de conocer el impacto de dicha huelga y su afectación en la asistencia sanitaria. Además, en el pleno se informa a las CCAA sobre varios proyectos normativos entre los que se encuentran los Anteproyectos de la Ley de las Organizaciones de Pacientes y la Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, dos normas con las que el Gobierno quiere reforzar el papel de las asociaciones de pacientes en la toma de decisiones sanitarias y blindar la transparencia y la buena gobernanza del SNS. Mateo Lanzuela / Europa Press 27/3/2026
La ministra de Sanidad, Mónica García, en una imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Osasun Ministerioari planto egin diote erkidegoek eta Estatutu Markoari buruzko jarrera bateratzen saiatuko dira
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Agencias | EITB

Última actualización

Los responsables de sanidad de las comunidades autónomas se reunirán esta tarde para intentar consensuar una posición común ante el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles que abordará de manera monográfica la reforma del Estatuto Marco, así como la huelga del personal médico. Así lo ha anunciado este martes el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez.

La ministra de Sanidad, Mónica García, aplazó esta reunión que estaba prevista para el viernes pasado a este miércoles y en ella se abordará con las comunidades el nuevo texto del Estatuto Marco, así como la situación en la que están las negociaciones con los sindicatos médicos y los motivos de sus protestas.

Como previa a esta reunión, los responsables de todas las comunidades autónomas van a mantener esta tarde una reunión con el fin de elaborar un documento compartido de cara al Consejo Interterritorial, ha explicado Martínez. 

Tras la finalización de la reunión cada una de las comunidades decidirá si mañana acude a la interterritorial. En este sentido, no ha adelantado si el Gobierno Vasco asistirá al Consejo Interterritorial, aunque sí ha reconocido que tiene la decisión tomada.

Salud Personal médico Gobierno de España Gobierno Vasco Conflictos laborales Economía

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