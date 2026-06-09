Las CC. AA. se plantan ante Sanidad e intentarán consensuar esta tarde una posición común sobre el Estatuto Marco
Los responsables de sanidad de las comunidades autónomas se reunirán esta tarde para intentar consensuar una posición común ante el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles que abordará de manera monográfica la reforma del Estatuto Marco, así como la huelga del personal médico. Así lo ha anunciado este martes el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez.
La ministra de Sanidad, Mónica García, aplazó esta reunión que estaba prevista para el viernes pasado a este miércoles y en ella se abordará con las comunidades el nuevo texto del Estatuto Marco, así como la situación en la que están las negociaciones con los sindicatos médicos y los motivos de sus protestas.
Como previa a esta reunión, los responsables de todas las comunidades autónomas van a mantener esta tarde una reunión con el fin de elaborar un documento compartido de cara al Consejo Interterritorial, ha explicado Martínez.
Tras la finalización de la reunión cada una de las comunidades decidirá si mañana acude a la interterritorial. En este sentido, no ha adelantado si el Gobierno Vasco asistirá al Consejo Interterritorial, aunque sí ha reconocido que tiene la decisión tomada.
Te puede interesar
Incendio en la cabina de pintura de ejes (MiiRA) de CAF
Esta pasada noche se ha producido un incendio en la cabina de pintura de ejes (MiiRA) de CAF. Según ha informado la sección sindical de LAB, el fuego ha obligado a desalojar el personal de las naves adyacentes, aunque ninguna persona ha resultado herida. LAB pide a la empresa actuar con responsabilidad y revisar todos los protocolos de prevención.
Acuerdo en Papresa con la subrogación del 80 % de la plantilla y una congelación salarial
Los representantes de los trabajadores y el Grupo Industrial CL han llegado a un acuerdo que permitirá formalizar la compra de la papelera de Errenteria por parte del grupo extremeño. La subrogación será superior al 72 % de la propuesta inicial y, a cambio, se ha aceptado congelar los salarios y subir la jornada laboral por dos años.
Acaba la huelga de 260 días en Maderas de Llodio tras lograrse un acuerdo
Según ha informado el sindicato ELA, el acuerdo supondrá la readmisión de las personas despedidas en octubre 2025, siempre que quieran reincorporarse, y el fin de la vía judicial.
El Gobierno Vasco cifra en 200 millones el coste para Euskadi del "shock energético" por el bloqueo de Ormuz
En el encuentro, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha puesto de manifiesto que la industria "es el sector que más está sufriendo las consecuencias del shock energético".
Concluye la obra civil ferroviaria del nuevo Topo en San Sebastián con la finalización de la estación de La Concha
Euskal Trenbide Sarea se centrará en los próximos meses en avanzar en cuestiones vinculadas con las instalaciones eléctricas, ventilaciones, señalizaciones y comunicaciones, que regulan las circulaciones de los trenes, así como determinadas urbanizaciones y accesos.
La vivienda se encarece un 10,3 % en Euskadi, el menor aumento de todo el Estado
Durante el primer trimestre del año, el precio de la vivienda nueva en la CAV ha subido un 4,9 % en términos interanuales, mientras que el de la vivienda de segunda mano lo ha hecho un 11,4 %.
Torres confía en que la investigación de la UCO sobre Tubos Reunidos no afecte al proceso concursal
El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, espera que el proceso abierto por la UCO sobre las ayudas de la SEPI a Tubos Reunidos no afecte al proceso concursal de la empresa, aunque reconoce que "está claro que es algo que no puede ayudar". "Espero y confió en que no haya absolutamente nada, que el proceso haya sido limpio y legal", ha precisado.
El Gobierno Vasco declara el municipio vizcaíno de Basauri como "zona tensionada"
El Ayuntamiento de la localidad realizó la petición de 2025, alegando que el coste de los alquileres supera el 30% de los ingresos mensuales de las familias.
El grupo riojano Oxium compra Astore por 60.000 euros
Con esta adquisición se cierra la venta de las cuatro partes de Ternua Group, conglomerado que estaba conformado también por Loreak Mendian, Ternua y Lorpen.