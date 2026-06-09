Las CC. AA. se plantan ante Sanidad e intentarán consensuar esta tarde una posición común sobre el Estatuto Marco

Los responsables de sanidad de las comunidades autónomas se reunirán esta tarde para intentar consensuar una posición común ante el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles que abordará de manera monográfica la reforma del Estatuto Marco, así como la huelga del personal médico. Así lo ha anunciado este martes el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez.

La ministra de Sanidad, Mónica García, aplazó esta reunión que estaba prevista para el viernes pasado a este miércoles y en ella se abordará con las comunidades el nuevo texto del Estatuto Marco, así como la situación en la que están las negociaciones con los sindicatos médicos y los motivos de sus protestas.

Como previa a esta reunión, los responsables de todas las comunidades autónomas van a mantener esta tarde una reunión con el fin de elaborar un documento compartido de cara al Consejo Interterritorial, ha explicado Martínez.



Tras la finalización de la reunión cada una de las comunidades decidirá si mañana acude a la interterritorial. En este sentido, no ha adelantado si el Gobierno Vasco asistirá al Consejo Interterritorial, aunque sí ha reconocido que tiene la decisión tomada.