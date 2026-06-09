Las CCAA y el Ministerio de Sanidad afrontan una reunión clave para tratar de desbloquear el conflicto médico
Los responsables de sanidad de todas las comunidades autónomas han mantenido esta tarde una reunión con el fin de elaborar un documento consensuado para trasladar su preocupación al Ministerio de Sanidad. Por el momento, no ha trascendido si han logrado alcanzar algún acuerdo.
Los responsables de sanidad de las comunidades autónomas se han reunido esta tarde para intentar consensuar una posición común ante el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles que abordará de manera monográfica la reforma del Estatuto Marco, así como la huelga del personal médico. Así lo ha anunciado este martes el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez.
La reunión ha finalizado a última hora de la tarde, y por el momento, no ha trascendido si los responsables autonómicos de Salud han logrado alcanzar algún acuerdo.
La ministra de Sanidad del Gobierno de España, Mónica García, aplazó esta reunión, que estaba prevista para el viernes pasado, a este miércoles y en ella se abordará con las comunidades el nuevo texto del Estatuto Marco, así como la situación en la que están las negociaciones con los sindicatos médicos y los motivos de sus protestas.
Tras el encuentro de hoy, cada una de las comunidades decidirá si mañana acude a la interterritorial. En este sentido, Martínez no ha adelantado si asistirá, aunque sí ha reconocido que tiene la decisión tomada.
"La llave", en mano de las comunidades
En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, García ha insistido en que "la llave" para poner fin a las huelgas del personal médico la tienen las comunidades autónomas.
"Las comunidades autónomas tienen ahora mismo la llave para eliminar esas huelgas. Desde el Ministerio de Sanidad hemos hecho todo lo posible, todo lo que el marco jurídico de un estatuto básico estatal da de sí, no da más de sí. Lo que no vamos a hacer tampoco es ni saltarnos la ley ni saltarnos las competencias", ha señalado.
La ministra ha puesto en valor, como en anteriores ocasiones, el trabajo que ha realizado el Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco, aún pendiente de tramitación tras su aprobación como anteproyecto de ley. "En 23 años nadie ha puesto encima de la mesa una reforma laboral sanitaria. El Ministerio de Sanidad ha hecho su trabajo", ha afirmado.
CONFLICTO EN LA SANIDAD
Claves del conflicto en la sanidad pública: la reforma del Estatuto Marco y las demandas de la profesión médica
El personal médico inició en junio del pasado año una batería de movilizaciones con la que reclaman un marco normativo específico que reconozca las particularidades de la profesión. Consideran que el Estatuto Marco aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno español no les representa y aspiran a mejoras adicionales.
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García asegura que "la llave" para acabar con las huelgas la tienen las CCAA
La ministra de Sanidad ha recordado que las competencias "están transferidas desde el año 2000" a las comunidades autónomas, que son las que pueden actuar en gestión, planificación, recursos humanos, plantillas y abordaje de las mejoras de las condiciones laborales.
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