Desagertutako gaztea
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Bilbon desagertutako 13 urteko neska baten bila dabil Ertzaintza

Adingabea igandean ikusi zuten azkenekoz.
(Foto de ARCHIVO) Coches patrulla de la Ertzaintza REMITIDA / HANDOUT por ERTZAINTZA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/5/2026

Ertzaintzaren irudia. Argazkia: Europa Press

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EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak bilaketa-operatibo bat jarri du martxan Bilbon desagertutako 13 urteko neska bat aurkitzeko. Azken aldiz Bizkaiko hiriburuan ikusi zuten, igandean, Ertzaintzaren webgunean jasotzen denez. Bere izena Olaia da.

Euskadiko Larrialdietako Boluntario Digitalen Elkarteak (VOST Euskadi) emandako datuen arabera, 1,54 metroko altuera du eta 53 kilo pisatzen ditu. Olaiak ile gaztainkara eta begi marroiak ditu. Azken aldiz ikusi zutenean, galtza bakero beltzak eta kamiseta beltza zeramatzan.

Bilbo Desagertutako Pertsonak Ertzaintza Gizartea

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