Bilbon desagertutako 13 urteko neska baten bila dabil Ertzaintza
Ertzaintzak bilaketa-operatibo bat jarri du martxan Bilbon desagertutako 13 urteko neska bat aurkitzeko. Azken aldiz Bizkaiko hiriburuan ikusi zuten, igandean, Ertzaintzaren webgunean jasotzen denez. Bere izena Olaia da.
Euskadiko Larrialdietako Boluntario Digitalen Elkarteak (VOST Euskadi) emandako datuen arabera, 1,54 metroko altuera du eta 53 kilo pisatzen ditu. Olaiak ile gaztainkara eta begi marroiak ditu. Azken aldiz ikusi zutenean, galtza bakero beltzak eta kamiseta beltza zeramatzan.
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