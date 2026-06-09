La Ertzaintza busca a una menor de 13 años desaparecida en Bilbao

La Ertzaintza ha abierto un dispositivo de búsqueda para encontrar a una menor de 13 años desaparecida este domingo en Bilbao. La joven de 13 años, fue vista por última vez en la capital vizcaína, según se recoge en la página web de la Ertzaintza, Olaia.

Según los datos facilitados por la Asociación de voluntarias y voluntarios digitales de emergencias de Euskadi, VOST Euskadi, mide 1,54 metros y pesa 53 kilos. Olaia tiene el pelo de color castaño y ojos de color marrón. La última vez que fue vista vestía pantalón vaquero gris y negro, y una camiseta negra.