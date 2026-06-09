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La Ertzaintza busca a una menor de 13 años desaparecida en Bilbao

La menor fue vista por última vez el domingo.
(Foto de ARCHIVO) Coches patrulla de la Ertzaintza REMITIDA / HANDOUT por ERTZAINTZA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/5/2026
Imagen de recurso de la Ertzaintza. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Bilbon desagertutako 13 urteko adingabe baten bila dabil Ertzaintza
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EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha abierto un dispositivo de búsqueda para encontrar a una menor de 13 años desaparecida este domingo en Bilbao. La joven de 13 años, fue vista por última vez en la capital vizcaína, según se recoge en la página web de la Ertzaintza, Olaia.

Según los datos facilitados por la Asociación de voluntarias y voluntarios digitales de emergencias de Euskadi, VOST Euskadi, mide 1,54 metros y pesa 53 kilos. Olaia tiene el pelo de color castaño y ojos de color marrón. La última vez que fue vista vestía pantalón vaquero gris y negro, y una camiseta negra.

Bilbao Personas Desaparecidas Ertzaintza Sociedad

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