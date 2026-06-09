Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Urriaren 7a jaieguna izango da 2027an, lehen Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrena ospatzeko

Hilabete honetan bertan hasiko den oroitzapenezko agendan berrogei ekimen baino gehiago jaso dituzte, Agirre lehendakariaren eta bere lantaldearen ondarea gogoratzeko eta haren sorreraren oinarri izan ziren demokrazia, askatasuna eta justizia sozialaren balioak etorkizunerantz proiektatzeko.

GRAFCAV4694. VITORIA, 09/06/2026.- El Lehendakari Imanol Pradales tras presenta el programa del Año Conmemorativo del 90 Aniversario del Gobierno Vasco que se ha celebrado este martes en el Palacio de Ajurienea.Euskadi conmemorará el 90 aniversario del primer Gobierno Vasco con más de 40 actos de toda índole y la declaración como festivo del 7 de octubre de 2027 en recuerdo de la constitución en 1936 del Gobierno presidido por el lehendakari José Antonio Agirre en la Casa de Juntas de Gernika (Bizkaia). EFE/Adrián Ruiz-Hierro
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Lehen Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrena ospatzeko era guztietako 40 ekitaldi baino gehiago bilduko dituen egitaraua aurkeztu du gaur Jaurlaritzak, nabarmenena, 2027ko urriaren 7 jaiegun izango dela, 1936an Jose Antonio Agirre lehendakaria buru izan zuen Eusko Jaurlaritza Gernikako (Bizkaia) Batzar Etxean eratu zela gogoratzeko.

(informazioa osatzeko lanean ari gara) 

Eusko Jaurlaritza Imanol Pradales Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X