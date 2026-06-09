Urriaren 7a jaieguna izango da 2027an, lehen Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrena ospatzeko
Hilabete honetan bertan hasiko den oroitzapenezko agendan berrogei ekimen baino gehiago jaso dituzte, Agirre lehendakariaren eta bere lantaldearen ondarea gogoratzeko eta haren sorreraren oinarri izan ziren demokrazia, askatasuna eta justizia sozialaren balioak etorkizunerantz proiektatzeko.
Lehen Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrena ospatzeko era guztietako 40 ekitaldi baino gehiago bilduko dituen egitaraua aurkeztu du gaur Jaurlaritzak, nabarmenena, 2027ko urriaren 7 jaiegun izango dela, 1936an Jose Antonio Agirre lehendakaria buru izan zuen Eusko Jaurlaritza Gernikako (Bizkaia) Batzar Etxean eratu zela gogoratzeko.
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