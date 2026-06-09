2027ko EGUTEGIA
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2027rako EAEko lan-egutegia

Berritasun gisa ezarri da Euskadiko lehen Gobernuaren eguna, 90. urteurrena omentzeko.

Jaiegunak zehaztu ditu Eusko Jaurlaritzak
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EITB

Azken eguneratzea

2027ko lan-egutegiak honako jaiegun hauek izango ditu Euskal Autonomia Erkidegoan:

  • Urtarrilak 1 - Urte Berri eguna
  • Urtarrilak 6 - Errege eguna
  • Martxoak 25 - Ostegun Santua
  • Martxoak 26 - Ostiral Santua
  • Martxoak 29 - Pazko astelehena
  • Maiatzaren 1 - Langilearen eguna
  • Urriak 7 - Euskadiko lehen Gobernuaren urteurrena 
  • Urriak 12 - Espainiako jai nazionala
  • Azaroak 1 - Santu Guztien eguna
  • Abenduaren 6 - Espainiako Konstituzio eguna
  • Abenduaren 8 -  Sortzez Garbiaren eguna
  • Abenduak 25 - Eguberria

Berritasun gisa, urriaren 7a Euskadiko lehen Gobernuaren Eguna izendatu da, haren 90. urteurrena omentzeko.

Egun horiei beste bi jaiegun gehituko zaizkie: foru aldundiek izendatutakoa eta udalek ezarritakoa.

Lana Jaiak Aste Santua Langileen Nazioarteko Eguna Gizartea

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GRAFCAV4694. VITORIA, 09/06/2026.- El Lehendakari Imanol Pradales tras presenta el programa del Año Conmemorativo del 90 Aniversario del Gobierno Vasco que se ha celebrado este martes en el Palacio de Ajurienea.Euskadi conmemorará el 90 aniversario del primer Gobierno Vasco con más de 40 actos de toda índole y la declaración como festivo del 7 de octubre de 2027 en recuerdo de la constitución en 1936 del Gobierno presidido por el lehendakari José Antonio Agirre en la Casa de Juntas de Gernika (Bizkaia). EFE/Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Urriaren 7a jaieguna izango da 2027an, lehen Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrenaren omenez

Urteurrena oroitzeko 40 ekimen baino gehiagoko agenda antolatu du Jaurlaritzak eta, besteak beste, solasaldiak, erakusketak, kultur eta kirol ekitaldiak egingo dira urte osoan zehar. Horien bidez, Agirre lehendakariaren eta bere lantaldearen ondarea gogoraraziko da eta Gobernu haren sorreraren oinarri izan ziren demokrazia, askatasuna eta justizia sozialaren balioak etorkizunerantz proiektatuko dira.

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