2027rako EAEko lan-egutegia
Berritasun gisa ezarri da Euskadiko lehen Gobernuaren eguna, 90. urteurrena omentzeko.
2027ko lan-egutegiak honako jaiegun hauek izango ditu Euskal Autonomia Erkidegoan:
- Urtarrilak 1 - Urte Berri eguna
- Urtarrilak 6 - Errege eguna
- Martxoak 25 - Ostegun Santua
- Martxoak 26 - Ostiral Santua
- Martxoak 29 - Pazko astelehena
- Maiatzaren 1 - Langilearen eguna
- Urriak 7 - Euskadiko lehen Gobernuaren urteurrena
- Urriak 12 - Espainiako jai nazionala
- Azaroak 1 - Santu Guztien eguna
- Abenduaren 6 - Espainiako Konstituzio eguna
- Abenduaren 8 - Sortzez Garbiaren eguna
- Abenduak 25 - Eguberria
Berritasun gisa, urriaren 7a Euskadiko lehen Gobernuaren Eguna izendatu da, haren 90. urteurrena omentzeko.
Egun horiei beste bi jaiegun gehituko zaizkie: foru aldundiek izendatutakoa eta udalek ezarritakoa.
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