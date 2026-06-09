CALENDARIO 2027
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Calendario laboral de la CAV para 2027

Como novedad se celebrará el 90º aniversario del primer Gobierno Vasco.

Jaiegunak zehaztu ditu Eusko Jaurlaritzak
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EITB

Última actualización

Los festivos que tendrá el calendario laboral en la Comunidad Autónoma Vasca durante 2027 serán los siguientes: 

  • 1 de enero - Año Nuevo
  • 6 de enero - Día de Reyes
  • 25 de marzo - Jueves Santo
  • 26 de marzo - Viernes Santo
  • 29 de marzo - Lunes de Pascua
  • 1 de mayo - Día del Trabajador
  • 7 de octubre - Aniversario del primer Gobierno de Euskadi
  • 12 de octubre - Fiesta nacional de España
  • 1 de noviembre - Día de Todos los Santos
  • 6 de diciembre - Día de la Constitución Española
  • 8 de diciembre - Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre - Día de Navidad

La gran novedad es el 7 de octubre, por el 90º aniversario del primer Gobierno Vasco.

A dichas jornadas se sumarán dos festivos más: el designado por las diputaciones forales y el establecido por cada ayuntamiento.

 

Trabajo Fiestas Semana Santa Día Internacional de los Trabajadores Sociedad

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