Calendario laboral de la CAV para 2027
Como novedad se celebrará el 90º aniversario del primer Gobierno Vasco.
Los festivos que tendrá el calendario laboral en la Comunidad Autónoma Vasca durante 2027 serán los siguientes:
- 1 de enero - Año Nuevo
- 6 de enero - Día de Reyes
- 25 de marzo - Jueves Santo
- 26 de marzo - Viernes Santo
- 29 de marzo - Lunes de Pascua
- 1 de mayo - Día del Trabajador
- 7 de octubre - Aniversario del primer Gobierno de Euskadi
- 12 de octubre - Fiesta nacional de España
- 1 de noviembre - Día de Todos los Santos
- 6 de diciembre - Día de la Constitución Española
- 8 de diciembre - Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre - Día de Navidad
La gran novedad es el 7 de octubre, por el 90º aniversario del primer Gobierno Vasco.
A dichas jornadas se sumarán dos festivos más: el designado por las diputaciones forales y el establecido por cada ayuntamiento.
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