Calendario laboral de la CAV para 2027

Los festivos que tendrá el calendario laboral en la Comunidad Autónoma Vasca durante 2027 serán los siguientes:

1 de enero - Año Nuevo

6 de enero - Día de Reyes

25 de marzo - Jueves Santo

26 de marzo - Viernes Santo

29 de marzo - Lunes de Pascua

1 de mayo - Día del Trabajador

7 de octubre - Aniversario del primer Gobierno de Euskadi

12 de octubre - Fiesta nacional de España

1 de noviembre - Día de Todos los Santos

6 de diciembre - Día de la Constitución Española

8 de diciembre - Inmaculada Concepción

25 de diciembre - Día de Navidad

La gran novedad es el 7 de octubre, por el 90º aniversario del primer Gobierno Vasco.

A dichas jornadas se sumarán dos festivos más: el designado por las diputaciones forales y el establecido por cada ayuntamiento.