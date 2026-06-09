El 7 de octubre será festivo en 2027, para conmemorar el 90 aniversario del primer Gobierno Vasco

Euskadi conmemorará el 90 aniversario del primer Gobierno Vasco con más de 40 actos de toda índole y la declaración como festivo del 7 de octubre de 2027 en recuerdo de la constitución en 1936 del Gobierno Vasco presidido por el lehendakari José Antonio Agirre en la Casa de Juntas de Gernika (Bizkaia).

El Ejecutivo autonómico ha dado a conocer este martes la agenda preparada a partir de este mes en un acto que ha concluido con la intervención del lehendakari, Imanol Pradales.

Esta agenda conmemorativa incluirá más de cuarenta iniciativas dirigidas a recordar el legado del lehendakari Agirre y se su equipo, y proyectar hacia el futuro los valores de democracia, libertad y justicia social que inspiraron su creación.

En este contexto, y tras la decisión adoptada en este sentido este martes por el Consejo de Gobierno, el 7 de octubre de 2027 será festivo para conmemorar los 90 años transcurridos desde que el 7 de octubre de 1936 se constituyó en la Casa de Juntas de Gernika el primer Gobierno Vasco de la historia.

Pradales ha recordado lo excepcional del primer Gobierno Vasco por haber sido capaz de construir "bajo la amenaza franquista, un proyecto de esperanza, humanismo y solidaridad que hoy brilla con fuerza 90 años después".

Ha ensalzado su ejemplo por "representar la moderación frente a la radicalidad" y ha subrayado que su trabajo "interpela en un mundo de bloques y bloqueos, de nuevas formas de populismo y autoritarismo, y de desafíos como el cambio climático, las migraciones o la desigualdad”.

El lehendakari ha asegurado que fue "mucho más que un gabinete de guerra" porque fue capaz de "desarrollar servicios públicos, fortalecer la cultura y el euskera, e impulsar políticas sociales avanzadas para la época".



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