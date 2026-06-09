SEXU-ERASOA
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Iruñeko Udalak sexu-eraso bat gaitzesteko elkarretaratzea egin du

PAMPLONA, 09/06/2026.- Los corporativos y corporativas del Ayuntamiento de Pamplona, encabezados por el alcalde Joseba Asiron (c) se concentran delante de la puerta principal de la Casa Consistorial en señal de repulsa ante la agresión sexual sucedida la semana pasada en el parque de la Taconera. EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Erasoa ekainaren 5ean izan zen, ostegun goizaldean, Taconera parkean. Bertan, bi gizonek gizon gazte bati eraso egin zioten, eta sexu-abusuak egin zizkioten. Gizonetako bat espetxean dago, eta Polizia bigarrena identifikatzen saiatzen ari da.

Iruñea Sexu erasoak Gizartea

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