Iruñeko Udalak sexu-eraso bat gaitzesteko elkarretaratzea egin du
Erasoa ekainaren 5ean izan zen, ostegun goizaldean, Taconera parkean. Bertan, bi gizonek gizon gazte bati eraso egin zioten, eta sexu-abusuak egin zizkioten. Gizonetako bat espetxean dago, eta Polizia bigarrena identifikatzen saiatzen ari da.
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Onik aurkitu dute Bilbon desagertutako 13 urteko neskatoa
Familiak salaketa bat aurkeztu zuen neskatoaren desagerpenagatik igandean, eta asteartean topatu dute.
Urriaren 7a jaieguna izango da 2027an, lehen Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrenaren omenez
Hilabete honetan bertan hasiko den agendan berrogei ekimen baino gehiago jaso dituzte, Agirre lehendakariaren eta bere lantaldearen ondarea gogorarazteko eta haren sorreraren oinarri izan ziren demokrazia, askatasuna eta justizia sozialaren balioak etorkizunerantz proiektatzeko.
Barrualde-Galdakaoko eta Gurutzetako Osakidetzako emaginek 9 eguneko greba deitu dute profesional falta salatzeko
SATSE sindikatuak ekainaren 17tik uztailaren 2ra bitarteko mobilizazioen egutegiaren berri eman du. Sindikatuaren arabera, arazoa "profesionalen kontratazio eta planifikazio falta" da. Ez da baztertzen beste ESI batzuek deialdiarekin bat egitea.
ETSk Bilboko Aste Nagusian joko du
Talde arabarra Europa parkeko oholtzara igoko da datorren abuztuaren 26an.
Euskal gazteen % 57k deskonexio digitalerako eskubidea aldarrikatzen dute
Nerabeei eta ongizate digitalari buruz Unicefek kaleratutako txosten batek ondorioztatu duenez, Euskadiko adingabe eta gazteen erdiak baino gehiago gogaituta daude hiperkonexioarekin. Azterlanaren datuek erakusten dute pantailak itzaltzeko beharra gero eta handiagoa dela, eta mugikorrei lotutako arrisku-jokabideak (sextinga, bikote-indarkeria digitala...) nabarmen gutxitu direla.
2026ko lehen hiruhilabetean Donostiako alokairuko etxebizitzen % 40 24 orduan baino gutxiagoan alokatu ziren
Astearte honetan argitaratutako ikerketa baten arabera, EAEko hiriburuak "alokairu espresa" gehien jasaten dutenen artean daude: Gasteizko tasa % 24koa da, eta Bilbokoa, % 23koa.
Emakume bat atxilotu dute, Artaxoan 41 edukiontzi eta ibilgailu bat erretzea leporatuta
2023 eta 2026 urteen artean 15 sute eragitea leporatzen diote. 17.000 eurotik gorako kalteak eragin zituzten suteek.
EAEko neskek mutilek baino ia bi aldiz arrisku handiagoa dute ondoeza pairatzeko eta beren buruaz beste egiteko
Neskek adierazle okerragoak dituzte antsietateari eta depresioari dagokienez (% 17,5; mutilek, % 9,8), baita suizidio-arriskuari dagokionez ere (% 7,8; mutilek, % 4,1), astearte honetan Bilbon Unicefek aurkeztu duen Haurrak, nerabeak eta ongizate digitala txostenaren arabera.
Tudelanoren presidente ohia atxilotu dute, kirol-ustelkeria sare bat osatzea leporatuta
Halaber, sei pertsona atxilotu ditu Espainiako Polizia Nazionalak, Europol eta Interpolekin elkarlanean Nafarroan egindako operazioan.