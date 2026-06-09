AGRESIÓN SEXUAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La corporación del Ayuntamiento de Pamplona se concentra en señal de repulsa por una agresión sexual

PAMPLONA, 09/06/2026.- Los corporativos y corporativas del Ayuntamiento de Pamplona, encabezados por el alcalde Joseba Asiron (c) se concentran delante de la puerta principal de la Casa Consistorial en señal de repulsa ante la agresión sexual sucedida la semana pasada en el parque de la Taconera. EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iruñeko Udalak elkarretaratzea egin du sexu-eraso bat gaitzesteko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los hechos ocurrieron la madrugada del jueves, 5 de junio, en el parque de la Taconera. Allí, un joven fue atacado por otros dos hombres que abusaron sexualmente de él. Uno de los hombres está en prisión, mientras que la Policía trata de identificar al segundo.

Pamplona Abusos sexuales Sociedad

Te puede interesar

GRAFCAV4694. VITORIA, 09/06/2026.- El Lehendakari Imanol Pradales tras presenta el programa del Año Conmemorativo del 90 Aniversario del Gobierno Vasco que se ha celebrado este martes en el Palacio de Ajurienea.Euskadi conmemorará el 90 aniversario del primer Gobierno Vasco con más de 40 actos de toda índole y la declaración como festivo del 7 de octubre de 2027 en recuerdo de la constitución en 1936 del Gobierno presidido por el lehendakari José Antonio Agirre en la Casa de Juntas de Gernika (Bizkaia). EFE/Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El 7 de octubre será festivo en 2027, para conmemorar el 90 aniversario del primer Gobierno Vasco

La agenda conmemorativa, que dará inicio este mismo verano, incluirá más de cuarenta iniciativas -entre las que destacan tertulias, exposiciones o eventos deportivos- y estará dirigida a recordar el legado del lehendakari Agirre y su equipo, así como a proyectar hacia el futuro los valores de democracia, libertad y justicia social que inspiraron su creación.

Euskal gazteriaren % 57k deskonexio digitalerako eskubidea aldarrikatzen du
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El 57 % de la juventud vasca reivindica ya su derecho a la desconexión digital

Un informe de Unicef sobre adolescentes y bienestar digital revela que más de la mitad de los menores y jóvenes de Euskadi se manifiestan hartos de la hiperconexión y exigen decidir cuándo estar localizable. Los datos del estudio muestran una creciente necesidad de apagar las pantallas y un descenso significativo en las conductas de riesgo asociadas al móvil (sexting, violencia digital…).
Cargar más
Publicidad
X