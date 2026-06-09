Un informe de Unicef sobre adolescentes y bienestar digital revela que más de la mitad de los menores y jóvenes de Euskadi se manifiestan hartos de la hiperconexión y exigen decidir cuándo estar localizable. Los datos del estudio muestran una creciente necesidad de apagar las pantallas y un descenso significativo en las conductas de riesgo asociadas al móvil (sexting, violencia digital…).