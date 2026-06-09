EAEko neskek mutilek baino ia bi aldiz arrisku handiagoa dute ondoeza pairatzeko eta beren buruaz beste egiteko
Neskek adierazle okerragoak dituzte antsietateari eta depresioari dagokienez (% 17,5; mutilek, % 9,8), baita suizidio-arriskuari dagokionez ere (% 7,8; mutilek, % 4,1), astearte honetan Bilbon Unicefek aurkeztu duen Haurrak, nerabeak eta ongizate digitala txostenaren arabera.
EAEn, 13 eta 20 urte bitarteko neska nerabeek mutilek baino ia bi aldiz suizidio-arrisku handiagoa dute, eta, oro har, ondoez psikologikoaren adierazle okerragoak dituzte, astearte honetan Bilbon Unicefek aurkeztutako Haurrak, nerabeak eta ongizate digitala txostenaren arabera.
Ikerketak Euskadiko 7.675 adingabeko lagin bat du oinarri. Parte-hartzaileak 10 eta 20 urte bitartekoak dira, eta suizidio-arriskua 13 eta 20 urte bitartekoen artean ebaluatu da. Azterlanak agerian utzi du ingurune digitalak buru-osasunean duen eragina, eta neska nerabeek mutilek baino adierazle okerragoak dituztela erakutsi du.
Txostenaren datuen arabera, haur eta nerabe neskek (10 eta 20 urte bitartekoek) mutilek baino adierazle okerragoak dituzte antsietateari eta depresioari dagokienez (% 17,5; mutilek, % 9,8), baita suizidio-arriskuari dagokionez ere (% 7,8; mutilek, % 4,1). Hortaz, ondorioa argia da: buru-osasunean ere genero-arrakala dago.
Oro har, Euskadin inkestatutako haur eta nerabeen % 13,9k adierazi dute antsietate-, depresio- edo somatizazio-sintomak dituela; suizidio-arriskuaren datua, berriz, % 6,1ekoa da.
Zergatik eragiten die gogorrago ondoez emozionalak neskei?
Espainiako Estatuko datuekin alderatuta, Euskadik emaitza hobeak ditu. Nolanahi ere, Unicefek ohartarazi du egoera ez dela hartu behar "tokiko fenomeno isolatutzat, egiturazko erronkatzat baizik". Hala, txostenaren ondorioetan, erakundeak osasun-adierazleen narriadura larria eremu digitalarekiko esposizio goiztiar eta etengabearekin lotu du; izan ere, telefono mugikorra eskuratzeko batez besteko adina 11,18 urtekoa da.
Gainera, haurrak babesteko NBEren erakundeak azpimarratu du haur eta nerabeen ongizate digitala ezin dela zaindu pantailen aurrean igarotako denbora kontrolatzera mugatuta. Agentziaren arabera, erronka horrek erantzun integrala eskatzen du, osasuna, bizikidetza, hezkuntza eta eskubideak bermatuko dituena. Horretarako, erakundeek eta gizarte-eragileek elkarlanean jardutea proposatzen du, eskoletako lana, etxeetako higiene digitala eta gurasoen bitartekaritza aktiboa uztartuko dituzten prebentzio-planen bidez.
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