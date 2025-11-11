Nerabeen % 10ak ziber-jazarpena jasan du eta hirutik batek indarkeria digitala bikote harremanetan
Haurtzaroa, nerabezaroa eta ongizate digitala neurtzen dituen UNICEFen txosten berriaren arabera, azken lau urteetan jaitsi egin dira “sexting” kasuak zein mugikorraren erabilera ikasgelan, baina antsietatea eta indarkeria digitala areagotzen ari dira.
Hiperkonektatutako belaunaldi baten argazki garbia eskaintzen du UNICEFEk Haurtzaroa, nerabezaroa eta ongizate digitala. Osasunaren, bizikidetzaren eta gizarte-erantzukizunaren ikuspegitik izeneko ikerketak: sare sozialetan murgilduta, ordu askotako kontsumoarekin, interneteko arriskuez jabeago baina emozio eta bizikidetza erronka handiei aurre egin beharrean.
Mundu mailan egindako ikerketa zabalena izan da. Estatu espainiarreko ia 100.000 haur eta neraberen ahotsa jaso da, milaka EAEn zein Nafarroan ere. 10 urtetatik hasi (LH 5) eta 18 urtera arte (Batxilergoa). red.es erakundeak, UNICEF Espainiak, Santiago de Compostelako Unibertsitateak eta Ingeniaritza Informatikoko Elkargo Profesionalen Kontseilu Nagusiak hartu dute parte ikerketan.
Duela lau urteko txostenak 10’96 urtetan jartzen zuen lehen mugikorra eskuratzeko adina. 2025eko ikerketan, 10,8koa da batez besteko adina. Antzekoa, beraz.
Telefono mugikorraren presentzia Lehen Hezkuntzako azken urteetan hasten da nabarmentzen: 10 urterekin, haurren % 41ek mugikor propioa du eta 12 urterekin, berriz, % 76ak. DBHko ikasle ia denek –% 92,8ak– dute telefono propioa.
Nerabeak modu masiboan daude erregistratuta sare sozialetan: % 92,5ak gutxienez sare sozial batean parte hartzen du eta % 75,8k hirutan edo gehiagotan. Lehen Hezkuntzako azken mailetan ere, % 78,3k dagoeneko badu presentzia sareren batean.
Sareen erabilera problematikoak ondorioak ditu
10 eta 20 urte bitarteko neska-mutilen ia % 9ak egunero bost ordu baino gehiago ematen ditu sare sozialetan astegunetan, eta kopuru hori ia % 20ra iristen da asteburuetan. Gainera, % 5,7k sare sozialen erabilera problematikoa egin dezake eta portzentaje hori % 7,7ra heltzen da Batxilergoa egiten dutenen artean –etaparik ahulena–, nesken artean datu hori bikoiztu egiten delarik.
Erabilera intentsibo hori antsietatea handiagoarekin, bizi-kalitate txarragoarekin eta bitarteko digitalen bidez, jazarpena edota bikote harremanetan kontrol handiagoarekin lotuta dago. “Nerabeen % 25ak adierazten du eskola-jazarpena jaso duela, % 10 inguruk ziberjazarpena, eta bikotekidea duten hiru gaztetik batek aitortzen du mugikorraren edo sareen bidez kontrola edo xantaia bizi izan duela”, adierazi du Antonio Rialek, Santiago de Compostelako Unibertsitateko ordezkariak, “indarkeria digitalaren forma horiek gero eta agerikoagoak dira nerabeen eguneroko bizitzan”, gehitu du.
Helduen erabilerak eragina du haur eta gaztetxoen erabileran
Helduek mugikorra erabiltzen duten moduak eta teknologiaren erabileran arauak jartzeak edo ez, eragina du nerabeek online arrisku-jokabideekin, ikerketaren arabera. Adibidez, bazkalorduan mugikorra erabiltzen duten gurasoen seme-alabak dira asteburuetan 5 ordu baino gehiagoz sare sozialetan ibiltzen diren nerabeak (%24,6). Aldiz, bazkalondoan mugikorrik erabiltzen ez duten gurasoen seme alaben kopurua % 17,9koa da.
Gauza bera gertatzen da pornografia konsumoarekin (% 27,5 vs % 34,3) edo sareetan ezezagunak onartzearekin (% 31,6- % 40,3ren aurrean), gurasoek zenbat eta erabilera desegokiagoa izan, seme-alabek gehiago eta desegokiago erabiltzen dituzte sareak.
Sexu jazarpena eta pornografia
Teknologiak Haur eta Nerabeengan duen eragina txostenaren arabera, erabilera arduratsuan aurrerapausoak eman dira azken txostenarekin alderatuta, eta online arrisku batzuk murriztu diren arren – hala nola “sexting”aren beherakada, ezezagunekiko kontaktuta edo mugikorraren erabilera ikasgelan– oraindik ere arriskuek hor jarraitzen dute:
Inkestatuen % 58,4k sarean ezezagunak diren pertsonekin hitz egin dute, % 25,1ek izaera sexualeko mezuak jaso dituzte eta ia % 9ak izaera erotiko edo sexualeko argazki edo bideoak bidaltzeko presioak jaso dituzte.
11,5 urterekin hasten dira haurrak pornografia kontsumitzen, inkestaren arabera. Hirutik batek dio ezustean egin duela topo eduki horiekin % 29,6ak dio noizbait kontsumitu duela.
Horri lotu behar zaio inkestatuen % 70ak adierazi duela ez dutela sexuaz hitz egiten etxean. Eta inkestari erantzun diotenen erdiek baino gehiagok deskonexio digitalaren nolabaiteko beharra adierazi dute, eta hezkuntza digital, afektibo eta emozional gehiago.
Ongizate digitala, osasun publikoko ardura bezala tratatu behar dugu
Teknologiaren erabilera intentsiboak eta akonpainamendurik gabeak erronkak sortzen ditu, eta, ikerketaren arabera, osasun publikoko gai gisa jorratu beharko lirateke erronka horiek, haurren eta nerabeen garapen fisikoan, emozionalean eta sozialean dituzten ondorioengatik.
Ikerketak ohartarazten du ingurune digitala oraindik ez dela segurua, eta eskatzen du: haurren eskubideak online bermatzea, indarkeria digitala fisikoarekin parekatzea babes eta erantzun bera izan dezan, ikastetxeetan mugikorren erabilera arautzea, eta erantzun bateratua ematea –estrategia nazional espezifiko batekin– erakundeen, familien, eskolen eta sektore pribatuaren aldetik, adingabeen parte-hartze aktiboarekin.
Ikerketak gogorarazten du, halaber, herritarren % 90ak baino gehiagok kezka adierazten dutela ingurune digitalaren arriskuengatik, eta datu horrek erakusten du premiazkoa dela modu koordinatuan jardutea.
Zure interesekoa izan daiteke
Alboka eta txalaparta doinuekin hartu dituzte Palestinako selekzioaren jokalariak
Futbolari palestinarrak astearte eguerdi honetan iritsi dira Bilboko Aireportura, euskal futbol selekzioarekin larunbatean San Mamesen duten hitzordurako. Bilbon dauden bitartean, EHUko ikasle-egoitza batean hartuko dute ostatu.
Nortasun agiria lapurtu zioten eta iruzurrengatik ikertzen ari dira: neska gazte bizkaitar baten kalbarioa
22 urteko Iratik salatu du bere nortasun agiria, 2023an lapurtutakoa, online iruzurrak egiteko erabili dutela. Hiru auzi judizialetan ikertu gisa deklaratzera deitu dute, eta akats baten ondorioz atxilotu dute.
Gertakariak oroitu eta familiak omentzeko ekitaldi handi batekin gogoratuko dute aurten Martxoaren 3a Gasteizen
Udalak eta Martxoak 3 elkarteak jarduera programa bat antolatu dute elkarlanean, tartean zinema ziklo bat eta literatur lehiaketa. Otsailaren 28an Europa Jauregian egingo da oroimen ekitaldi handia, nahi duen orori irekia.
Palestinako futbol selekzioko jokalariei doako ostatua emango diete EHUko egoitza batean
Miguel de Unamuno Ikastetxe Nagusian biziko dira futbolari palestinarrak, Bilbon egingo duten egonaldia bitartean. Iker Goñi Euskadiko Futbol Federazioko presidenteak azaldu duenez, euskal selekzioak etxean inoiz egindako partidarik jendetsuena izango da larunbateko hitzordua, hiru astetan 50.000 sarrera baino gehiago saldu dituztelako.
Arkaitz Rodriguez: "Larunbatean Palestina berriro besarkatuko dugu"
Arkaitz Rodriguez EH Bilduko Ekintza Politikoko idazkariak adierazi duenez, beharrezkoa da Palestina babesten eta Israelen genozidioa salatzen jarraitzea. Euskal Herriak Palestinarekiko elkartasunean erreferente izaten jarraitu behar duela azpimarratu du Rodriguezek. "Euskal Herriak gol beste gol bat sartu behar du Palestinarekiko elkartasunaren aldeko norgehiagokan", gaineratu du.
Eneko Arruabarrena (Metro Bilbao): "Metroa gero eta zaharragoa da, eta zahartze programatuari lotutako gero eta arazo gehiago ditu"
Metro Bilbaoko zuzendari gerentearen arabera, eskaera gehiagori aurre egiteko "beharrezkoa" izango da metroa gaurkotzea, eta tren berriak, seinalizazio-sistema eta aginte-postuak berritzea.
Arrantza- eta akuilkultura-industriaren hondakinak ongarri biologiko bihurtzeko Europako proiektu bat koordinatu du NEIKERrek
Erakundeak azaldu duenez, "sortutako ongarriek inportatutako ongarriekiko mendekotasuna murrizten lagunduko dute, funtsezkoa da eta ezegonkortasun geoestrategikoko garaietan, eta aukera ematen dute ingurumena gehiago errespetatzen duen nekazaritza sektore baterantz urratsak egiten jarraitzeko".
Mexikoko eta Ekuadorko ondare historikoaren hainbat pieza konfiskatu dituzte Bilboko Aireportuan
Ekuadorreko eta Mexikoko kolonaurreko aizkora bat eta ondare arkeologikoko hainbat fosil berreskuratu dituzte Guardia Zibilak eta Espainiako Zerga Agentziak, Estatuan kontrabando bidez sartzen saiatuta. Herrialde horiek Espainian dituzten enbaxaden bidez itzuliko dizkiete piezak.
Biztanle gehiago dago EAE eta Nafarroan, eta atzerrian jaiotako egoiliarren kopuruak gora egin duelako
Hirugarren hiruhilekoan EAEko (% 0,18) eta Nafarroako (% 0,32) biztanleria hazi da, Estatutik kanpo jaiotakoen kopuruak bultzatuta, INEren datuen arabera.