BIENESTAR DIGITAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El 10% de las y los adolescentes ha sufrido ciberacoso y uno de cada tres violencia digital en sus relaciones de pareja

Según el nuevo informe de UNICEF, que mide el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia, en los últimos años han descendido los casos de ‘sexting’, el contacto con desconocidos o el uso del móvil en clase, pero aumentan la ansiedad y la violencia digital.
EITB Sare sozialak nerabeak
Euskaraz irakurri: Nerabeen % 10ak ziber-jazarpena jasan du eta hirutik batek indarkeria digitala bikote harremanetan
author image

EITB

Última actualización

Una investigación realizada por UNICEF sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia concluye que es una generación hiperconectada y que, aunque más consciente de los peligros de Internet, sigue enfrentándose a graves desafíos emocionales y de convivencia. 

Son resultados de Infancia, adolescencia y bienestar digital. Una aproximación desde la salud, la convivencia y la responsabilidad social, un estudio elaborado por red.es, UNICEF España, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática en la mayor consulta a nivel mundial realizada a tal efecto. Han participado 100 000 niños, niñas y adolescentes de todo el Estado, (miles de ellos en la CAV y Navarra), de entre 10 años (5º EP) y 18 años (Bachiller). 

El informe de 2021 establecía en 10,96 años la edad para hacerse con el primer móvil. En el estudio de 2025 la edad media para obtener el primer dispositivo es de 10,8 años, un dato similar. 

La presencia del teléfono móvil se hace patente desde los últimos años de Primaria: a los 10 años, el 41 % de los niños y niñas dispone de móvil propio, porcentaje que asciende al 76 % a los 12 años de edad. En la ESO, prácticamente todos –el 92,8 %– tiene su propio teléfono. 

EITB Sare sozialak nerabeak

Los y las adolescentes están registrados en redes sociales de forma masiva: el 92,5 % participa en al menos una red social y el 75,8 % en tres o más. Incluso en los últimos cursos de Primaria, el 78,3 % ya tiene presencia en alguna red. Pero el impacto de la tecnología va mucho más allá del ocio o la comunicación.  

“La digitalización representa una oportunidad extraordinaria para la infancia: facilita la inclusión, estimula la creatividad o fortalece vínculos sociales y familiares. Pero una exposición temprana y sin acompañamiento conlleva riesgos que deben abordarse como un problema de salud pública”, ha advertido Gustavo Suárez-Pertierra, presidente de UNICEF España. “El mal uso de la tecnología provoca la pérdida de hábitos saludables, fatiga mental, presión por la imagen, además de exponer a riesgos como el ciberacoso o los contenidos inadecuados”. 

EITB Sare sozialak nerabeak

El uso problemático de las redes tiene consecuencias 

Casi un 9 % de los chicos y chicas de entre 10 y 20 años dedica más de cinco horas diarias a las redes sociales entre semana, una cifra que se eleva hasta casi el 20 % durante el fin de semana. Además, el 5,7 % podría haber desarrollado un uso problemático de las redes sociales, porcentaje que alcanza el 7,7 % entre quienes cursan Bachillerato – la etapa más vulnerable – y que se duplica entre chicas. 

EITB Sare sozialak nerabeak

Este uso intensivo se asocia a mayor ansiedad, peor calidad de vida y mayor exposición a situaciones de acoso, ciberacoso o control en la pareja a través de medios digitales. “El 25 % de los adolescentes declara haber sufrido acoso escolar, cerca del 10% ciberacoso, y uno de cada tres jóvenes con pareja reconoce haber vivido control o chantaje a través del móvil o las redes”, ha señalado Antonio Rial, de la Universidad de Santiago de Compostela, quien ha advertido de que “estas formas de violencia digital están cada vez más presentes en la vida cotidiana de los adolescentes”. 

Las costumbres de los adultos influyen en el uso en la niñez y adolescencia

La falta de normas y límites en el uso de la tecnología, junto con un mal ejemplo por parte de los adultos, duplica las diferentes conductas de riesgo online. Por ejemplo, el porcentaje de chicos y chicas que pasa más de 5 horas al día en redes sociales los fines de semana es del 17,9% entre aquellos cuyos padres no usan el móvil durante las comidas, y asciende al 24,6% si los padres sí usan el móvil.

Lo mismo ocurre con el consumo de pornografía (27,5% versus 34,3%) o aceptar a desconocidos en redes (31,6% frente a 40,3%). 

 Acoso sexual y pornografía

Aunque los peligros online continúan presentes, el informe constata avances en el uso responsable de internet. El 58,4% de los encuestados afirma que ha hablado con personas desconocidas en la red, el 25,1% ha recibido mensajes de carácter sexual y casi el 9% ha recibido presiones para enviar fotos o videos de carácter erótico o sexual. Son datos preocupantes, pero mejores que los registrados en 2021.

EITB Sare sozialak nerabeak

El consumo de pornografía se inicia de media a los 11,5 años, el 29,6% dice haberla consumido en alguna ocasión, en uno de cada tres casos de manera fortuita.

Cabe destacar que el 70% de los encuestados manifiesta que no habla de sexo en casa. Y a su vez, más de la mitad de los encuestados manifiestan cierta necesidad de desconexión digital y reclaman más educación digital, afectiva y emocional, acompañamiento adulto y hablar sobre salud mental y relaciones. 

 El bienestar digital tiene que ser tratado como una cuestión de salud pública

El uso intensivo y sin acompañamiento de la tecnología plantea desafíos que, según el estudio, deben abordarse como una cuestión de salud pública, por sus efectos sobre el desarrollo físico, emocional y social de la infancia y la adolescencia. 

El estudio alerta de que el entorno digital aún no es seguro y reclama garantizar los derechos de la infancia online, equiparar la violencia digital a la física a efectos de protección y respuesta, regular el uso de móviles en los centros educativos y promover una respuesta conjunta – con una estrategia nacional específica – de instituciones, familias, escuelas y sector privado, con la participación activa de los propios menores.  

El estudio también recuerda que más del 90% de la ciudadanía expresa preocupación por los riesgos del entorno digital, un dato que refleja la urgencia de actuar de manera coordinada.   

 

Tecnología Niños Jóvenes Internet Sociedad Redes Sociales

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X