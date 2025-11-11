El 10% de las y los adolescentes ha sufrido ciberacoso y uno de cada tres violencia digital en sus relaciones de pareja

Una investigación realizada por UNICEF sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia concluye que es una generación hiperconectada y que, aunque más consciente de los peligros de Internet, sigue enfrentándose a graves desafíos emocionales y de convivencia.

Son resultados de Infancia, adolescencia y bienestar digital. Una aproximación desde la salud, la convivencia y la responsabilidad social, un estudio elaborado por red.es, UNICEF España, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática en la mayor consulta a nivel mundial realizada a tal efecto. Han participado 100 000 niños, niñas y adolescentes de todo el Estado, (miles de ellos en la CAV y Navarra), de entre 10 años (5º EP) y 18 años (Bachiller).

El informe de 2021 establecía en 10,96 años la edad para hacerse con el primer móvil. En el estudio de 2025 la edad media para obtener el primer dispositivo es de 10,8 años, un dato similar.

La presencia del teléfono móvil se hace patente desde los últimos años de Primaria: a los 10 años, el 41 % de los niños y niñas dispone de móvil propio, porcentaje que asciende al 76 % a los 12 años de edad. En la ESO, prácticamente todos –el 92,8 %– tiene su propio teléfono.