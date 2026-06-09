Las adolescentes vascas presentan casi el doble de malestar emocional y riesgo suicida elevado que los chicos

Las adolescentes vascas de entre 13 y 20 años casi duplican a los chicos en riesgo elevado de suicidio y malestar emocional, según se desprende del informe "Infancia, adolescencia y bienestar digital", presentado este martes por Unicef en Bilbao.

El estudio, basado en una muestra de 7675 menores de Euskadi, de edades comprendidas entre los 10 y los 20 años (el riesgo suicida ha sido evaluado entre los 13 y los 20 años), revela el impacto del entorno digital en la salud psicológica ya que las niñas y adolescentes presentan peores indicadores.

Los datos del informe apuntan a que las niñas y adolescentes (de 10 a 20 años) padecen peores indicadores en ansiedad y depresión (9,8 % en chicos frente al 17,5 % en chicas), y en riesgo elevado de suicidio (4,1 % en chicos frente al 7,8 % en chicas), poniendo de manifiesto que la brecha de género existe también en salud mental.

En general, el 13,9 % de niños, niñas y adolescentes encuestados de Euskadi aseguran presentar síntomas de ansiedad, depresión o somatización, mientras que el riesgo suicida elevado es del 6,1 %.