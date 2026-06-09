Salud mental
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Las adolescentes vascas duplican a los chicos en malestar emocional y riesgo suicida elevado

El informe de Unicef "Infancia, adolescencia y bienestar digital", presentado este martes en Bilbao, apunta a que las niñas y adolescentes padecen peores indicadores en ansiedad, depresión y en riesgo de suicidio por el impacto del entorno digital en su salud psicológica.

neska bat parkean, bakarrik eta tristetuta
Las adolescentes vascas son más vulnerables a los entornos digitales, según el informe de Unicef. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: EAEko nerabeek mutilen ondoez emozional eta arrisku suizida ia bikoitza dute
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Tais San José | EITB

Última actualización

Las adolescentes vascas de entre 13 y 20 años casi duplican a los chicos en riesgo elevado de suicidio y malestar emocional, según se desprende del informe "Infancia, adolescencia y bienestar digital", presentado este martes por Unicef en Bilbao.

El estudio, basado en una muestra de 7675 menores de Euskadi, de edades comprendidas entre los 10 y los 20 años (el riesgo suicida ha sido evaluado entre los 13 y los 20 años), revela el impacto del entorno digital en la salud psicológica ya que las niñas y adolescentes presentan peores indicadores.

Los datos del informe apuntan a que las niñas y adolescentes (de 10 a 20 años) padecen peores indicadores en ansiedad y depresión (9,8 % en chicos frente al 17,5 % en chicas), y en riesgo elevado de suicidio (4,1 % en chicos frente al 7,8 % en chicas), poniendo de manifiesto que la brecha de género existe también en salud mental.

En general, el 13,9 % de niños, niñas y adolescentes encuestados de Euskadi aseguran presentar síntomas de ansiedad, depresión o somatización, mientras que el riesgo suicida elevado es del 6,1 %.

Las adolescentes vascas presentan casi el doble de malestar emocional y riesgo suicida elevado que los chicos

¿Por qué el malestar emocional golpea más a las jóvenes?

Comparándolo a nivel estatal, Euskadi presentaría mejores datos, si bien Unicef advierte que este escenario no se consideraría "un fenómeno local aislado sino un reto estructural". Así, en las conclusiones de su informe, Unicef vincula este severo deterioro de los indicadores de salud con la temprana y constante y temprana exposición al ámbito digital - la media de acceso al primer teléfono móvil propio se sitúa ya en los 11,18 años -.

Además, la Agencia de la ONU para la Infancia recalca que el bienestar digital de niños y adolescentes "no puede limitarse al mero control del tiempo de exposición a las pantallas". Según la entidad, este reto exige una respuesta integral desde "la salud, la convivencia, la educación y los derechos". Para lograrlo, propone que instituciones y agentes sociales unan fuerzas mediante planes de prevención que combinen el trabajo en las escuelas con la higiene digital en los hogares y una mediación parental activa.

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