Claves para actuar ante ideas suicidas: ¿qué hago ante un sufrimiento emocional intenso? ¿Y si temo por la vida de un allegado?
El suicidio es un problema de salud pública de primer orden ya que sigue siendo una de las principales causas de muerte no natural tanto en Euskal Herria como en el conjunto del Estado español. Es, ante todo, una realidad prevenible porque quienes transitan por este intenso dolor emocional no buscan poner fin a su vida, sino terminar con un sufrimiento psicológico atroz.
Cuando hablamos de prevención y ayuda, ésta es bidireccional. Si yo soy quien padece este sufrimiento emocional intenso, ¿qué pasos debo seguir para protegerme? Y si es mi familiar/amigo/amiga quien necesita ayuda, ¿cómo me convierto en su salvavidas?
"No puedo más. No veo salida". ¿Qué hacer si el dolor te desborda?
Cuando el malestar emocional se vuelve insoportable, la perspectiva se estrecha y parece que no hay alternativas. Hablamos del llamado "visión de túnel", un estado que hace creer a la persona que la oscuridad es permanente. Sin embargo, las asociaciones vascas de prevención recuerdan que este estado de crisis extrema es temporal. Existen estrategias inmediatas para ponerse a salvo:
- Ponle palabras a lo que sientes: el aislamiento alimenta las ideas suicidas. Explicar lo que te ocurre a un familiar, a un amigo o a un profesional sanitario alivia de inmediato la presión interna.
- Divide el tiempo en porciones pequeñas: si pensar en el futuro te abruma, concéntrate únicamente en superar la próxima hora, o los próximos diez minutos. No tienes que solucionar toda tu vida hoy.
- Distánciate de los elementos de riesgo: aléjate por completo del consumo de alcohol o drogas; estas sustancias nublan el juicio, aumentan la impulsividad y reducen el control sobre los propios actos.
- Busca un entorno seguro: si sientes que pierdes el control, no te quedes a solas. Desplázate a un lugar concurrido o pide a alguien de confianza que te acompañe de inmediato.
Los intentos de autolesión no se deben minimizar o tildarlos de manipulación, que ya esto aumentaría la desprotección de la persona.
"Solo quiero ayudarle, pero no sé cómo". ¿Cómo ser un salvavidas activo?
El entorno cercano es el radar más eficaz para detectar las señales de alerta. A veces, el miedo a empeorar las cosas o a equivocarnos nos paraliza, pero la inacción es el único error real.
Desde las asociaciones vascas que trabajan por la prevención del suicidio nos ofrecen herramientas claras:
- Pregunta de forma directa y sin rodeos: contrario al mito popular, preguntar de forma clara ("¿Has pensado en quitarte la vida?") no incita al acto; al contrario, demuestra comprensión, reduce la ansiedad y ofrece una vía de escape al sufrimiento acumulado.
- Escucha de forma activa y sin juzgar: evita las frases hechas que minimizan su dolor, como "tienes motivos para estar alegre" o "tienes que ser fuerte". No busques aleccionar ni dar respuestas mágicas; valida su dolor y hazle saber que te importa.
- Elimina los medios lesivos: modifica el entorno retirando del alcance de la persona fármacos, objetos punzantes, armas o accesos a lugares elevados.
- No asumas el secreto: si detectas un riesgo real e inminente, nunca prometas guardar confidencialidad. Informa al resto de la familia o activa directamente los servicios de emergencia.
El tejido que nos sostiene: las asociaciones vascas
- Aidatu (Asociación Vasca de Suicidología): dedicada a la investigación, formación de profesionales y divulgación comunitaria para desmontar estigmas y mejorar las estrategias preventivas en la sociedad vasca.
- Asafes (Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental): ofrece un servicio integral de acogida, asesoramiento a familias y coordinación estrecha con la red de salud mental de Osakidetza tras una tentativa.
- Biziraun (Asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido): integrada por supervivientes en duelo. Su labor a través de los Grupos de Ayuda Mutua (GAM) demuestra que el acompañamiento tras la tragedia es indispensable para sanar y prevenir nuevos casos dentro del entorno familiar.
- Besarkada-Abrazo (Asociación de Personas Afectadas por el Suicidio en Navarra): realiza una labor crucial de visibilización y acompañamiento emocional en la Comunidad Foral. Al igual que Biziraun, centra gran parte de sus esfuerzos en la postvención mediante Grupos de Ayuda Mutua (GAM), ofreciendo un espacio seguro donde las familias en duelo pueden compartir su dolor sin el peso del estigma social, además de impartir talleres de sensibilización dirigidos a la ciudadanía y a profesionales.
Te puede interesar
Extinguido totalmente el incendio del vertedero de Gardelegi en Vitoria-Gasteiz
Cinco personas tuvieron que ser atendidas el miércoles por inhalación de humo debido a este suceso aunque no precisaron ser trasladadas a centros sanitarios, según han confirmado desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
La antigua zona industrial de Rekalde se transformará en un nuevo espacio con 400 nuevas viviendas
Las obras de construcción de estas viviendas, de las cuales el 40 % estarán sujetas a algún régimen de protección pública, comenzarán "a lo largo del año que viene, si va todo bien".
Israel y el Líbano acuerdan un alto el fuego condicionado a que Hizbulá cese sus ataques
Los contactos que mantienen desde el 14 de abril han servido hasta ahora para aprobar y extender progresivamente un alto el fuego que, sin embargo, Israel ha roto y ha intensificado su invasión en el Líbano para, según dice, responder al lanzamiento de proyectiles de Hizbulá, que se opone a las negociaciones.
Será noticia: Conmoción por la muerte de cinco policías forales, rueda de prensa conjunta de Esteban y Andueza y XIX Lectura Ininterrumpida de Clásicos
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
28 personas detenidas en la comarca de Pamplona por los incidentes tras la suspensión de un acto de Vito Quiles
La Policía Nacional ha dado por finalizado el operativo, aunque la investigación continúa abierta. Los arrestados están acusados de los delitos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad.
Cinco fallecidos y un herido en un accidente entre un turismo y un camión en la AP-8 en Elgoibar
Los fallecidos son los cinco ocupantes de la furgoneta, todos agentes de la Policía Foral de Navarra, que se dirigían a realizar prácticas a Iurreta. El conductor del camión ha sido trasladado herido al hospital.
Así ha estado el tráfico en la AP-8 entre Eibar y Elgoibar tras el accidente de Malzaga
Las retenciones han finalizado, y el camión ha sido retirado esta noche de la carretera.
Policías forales con gran experiencia y entrega: Así describen a los cinco fallecidos en el accidente de Elgoibar
Fermin Sola, Jesus María Vidaurreta, Miguel Crespo, Juan Martín Dominguez y Miguel Antonio D'Entremont se dirigían a Iurreta, a realizar un curso de formación con la Ertzaintza.
Cuatro personas atendidas por inhalación de humo del incendio de un vertedero en Vitoria-Gasteiz
No hay riesgo de que las llamas se extiendan a la zona forestal. SOS Deiak recomienda que no se realicen actividades al aire libre en los Montes de Vitoria y evitar la circulación por la carretera A-2124.