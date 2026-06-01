El suicidio es un problema de salud pública de primer orden ya que sigue siendo una de las principales causas de muerte no natural tanto en Euskal Herria como en el conjunto del Estado español. Es, ante todo, una realidad prevenible porque quienes transitan por este intenso dolor emocional no buscan poner fin a su vida, sino terminar con un sufrimiento psicológico atroz.

Cuando hablamos de prevención y ayuda, ésta es bidireccional. Si yo soy quien padece este sufrimiento emocional intenso, ¿qué pasos debo seguir para protegerme? Y si es mi familiar/amigo/amiga quien necesita ayuda, ¿cómo me convierto en su salvavidas?

"No puedo más. No veo salida". ¿Qué hacer si el dolor te desborda?

Cuando el malestar emocional se vuelve insoportable, la perspectiva se estrecha y parece que no hay alternativas. Hablamos del llamado "visión de túnel", un estado que hace creer a la persona que la oscuridad es permanente. Sin embargo, las asociaciones vascas de prevención recuerdan que este estado de crisis extrema es temporal. Existen estrategias inmediatas para ponerse a salvo: