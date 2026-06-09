El 57 % de la juventud vasca reivindica ya su derecho a la desconexión digital

Más de la mitad de la juventud vasca de entre 10 y 20 años presenta cierta fatiga digital y manifiesta ya de manera abierta una necesidad de desconexión digital, según las conclusiones recogidas en el informe de Unicef "Infancia, adolescencia y bienestar digital".

La juventud mantiene un acceso altísimo a la tecnología (prácticamente todos tienen móvil), pero al mismo tiempo ha desarrollado una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger su tiempo y su intimidad. Este incipiente deseo de desconexión podría estar sugiriendo una toma de conciencia entre los jóvenes frente a su dependencia tecnológica.