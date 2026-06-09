El 57 % de la juventud vasca reivindica ya su derecho a la desconexión digital
Más de la mitad de la juventud vasca de entre 10 y 20 años presenta cierta fatiga digital y manifiesta ya de manera abierta una necesidad de desconexión digital, según las conclusiones recogidas en el informe de Unicef "Infancia, adolescencia y bienestar digital".
La juventud mantiene un acceso altísimo a la tecnología (prácticamente todos tienen móvil), pero al mismo tiempo ha desarrollado una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger su tiempo y su intimidad. Este incipiente deseo de desconexión podría estar sugiriendo una toma de conciencia entre los jóvenes frente a su dependencia tecnológica.
El estudio de Unicef se basa en una muestra de 7675 menores de Euskadi de entre los 10 y los 20 años
Según la Agencia para la Infancia de la ONU (Unicef), la fatiga digital sería "la saturación psicológica y relacional que surge cuando el entorno online interfiere de forma negativa en el correcto desarrollo integral, la privacidad y el derecho al descanso". Así, el 57 % de niñas, niños y adolescentes de Euskadi encuestados se manifiestan hartos de la hiperconexión y exigen decidir cuándo estar localizable.
¿La juventud sigue durmiendo con el móvil en la habitación?
El acceso a la tecnología alcanza su techo desde edades tempranas, ya que el 95,2 % de la infancia y adolescencia vasca cuenta con teléfono móvil propio, un porcentaje idéntico al registrado en el año 2021. Sin embargo, la comparativa de este cuatrienio demuestra que los hábitos de higiene digital están mejorando progresivamente. La costumbre de dormir con el dispositivo en la habitación casi todos los días ha experimentado una caída notable, pasando del 55,3 % al 39 %. Igualmente, el registro en redes sociales baja levemente del 98,8 % al 93 %, y la tenencia de múltiples perfiles en una misma plataforma desciende de un 62,5 % a un 50,9 %.
La exposición digital empieza pronto: móvil, RRSS y contenidos de riesgo aparecen sobre los 10-12 años
El 25 % de la juventud vasca ha sufrido violencia digital
A pesar de esta leve contención en el uso de los dispositivos, el estudio advierte que una de cada cuatro personas adolescentes (el 25,6 %) que tiene o ha tenido pareja confiesa haber sufrido violencia digital de forma frecuente en Euskadi. Estas conductas abusivas se manifiestan principalmente a través del intento de controlar las amistades de la víctima en las redes sociales (17,7 %), ser controlado mediante dispositivos digitales (11,6 %) y haber sufrido la revisión de su teléfono móvil sin permiso (11,2 %).
¿Siguen aceptando solicitudes de desconocidos en las redes sociales?
En contraste con esa ciberviolencia sentimental, el informe constata un descenso significativo en la prevalencia general de las conductas de riesgo (comparado con los datos de 2021). El sexting pasivo, la acción de recibir, ver o almacenar en el propio dispositivo contenidos de carácter íntimo o sexual, los cuales han sido creados y enviados por otra persona, ha caído 10 puntos. El sexting activo, la conducta que consiste en producir, capturar y enviar de forma voluntaria esas imágenes, vídeos o mensajes de texto de carácter íntimo, erótico o sexual, ha descendido hasta el 6,2 %. Paralelamente, la aceptación de perfiles desconocidos en las redes sociales se ha desplomado de forma drástica, pasando del 54 % a un 33 %. También se han reducido prácticas de alto riesgo como quedar en persona con contactos conocidos exclusivamente a través de internet (del 23,7 % al 14,3 %) o recibir propuestas sexuales por parte de adultos.
El 17 % de los jóvenes que accede a pornografía admite que tiene un consumo "problemático"
Otro de los grandes retos que revela la investigación es la normalización de la pornografía, cuyo primer consumo en Euskadi se produce a una edad media de apenas 12,03 años. Aunque el 70 % de la juventud afirma que no ve pornografía nunca o casi nunca, existe un 11,1 % de menores que la consume de forma habitual, ya sea semanalmente o a diario. Los datos evidencian una fortísima masculinización de este hábito, que es admitido por el 45 % de los chicos frente a solo un 14,9 % de las chicas. Además, casi uno de cada seis adolescentes (17,2 %) que accede a estos vídeos presenta ya un consumo calificado como problemático.
Videojuegos: violencia, títulos PEGI 18 y brecha de género
El ocio digital es otro terreno donde la hiperconexión genera fricciones evidentes. Los videojuegos atrapan principalmente a los chicos (75,6 % frente al 20,9 % de las chicas), con un 15,1 % de usuarios totales que juega a diario. Resulta alarmante que uno de cada cuatro menores vascos (24,8 %) consuma títulos clasificados como PEGI 18, no recomendados para su edad, y que el 69,3 % de los jugadores acceda a contenidos violentos. No obstante, los propios jóvenes empiezan a ser plenamente conscientes de este exceso: el 31 % de la infancia y adolescencia encuestada reconoce abiertamente que pasa mucho más tiempo jugando a videojuegos del que realmente debiera.
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